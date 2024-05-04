В «Пари НН» объяснили назначение Илича на пост главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, почему клуб выбрал Сашу Илича в качестве нового главного тренера.

«Это назначение не спонтанное и не случайное. Саша попал в наш спектр виденья ещe в августе 2023 года, когда мы на всякий случай прорабатывали кандидатов на замену Юрану.

Сергея Николаевича Юрана могли забрать в другие клубы. Поэтому команда не могла остаться без тренерского штаба и главного тренера.

Этот план выжидал своe время, и он не стал неактуальным с того периода. Случилось то, что случилось.

Мы созвонились с Сашей, объяснили нашу потребность и поняли, что есть заинтересованность. Вот так вот и ударили по рукам», – заявил Мелик-Гусейнов.