В «Пари НН» объяснили назначение Илича на пост главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, почему клуб выбрал Сашу Илича в качестве нового главного тренера.
«Это назначение не спонтанное и не случайное. Саша попал в наш спектр виденья ещe в августе 2023 года, когда мы на всякий случай прорабатывали кандидатов на замену Юрану.
Сергея Николаевича Юрана могли забрать в другие клубы. Поэтому команда не могла остаться без тренерского штаба и главного тренера.
Этот план выжидал своe время, и он не стал неактуальным с того периода. Случилось то, что случилось.
Мы созвонились с Сашей, объяснили нашу потребность и поняли, что есть заинтересованность. Вот так вот и ударили по рукам», – заявил Мелик-Гусейнов.
- «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
- Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
- 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
- Ожидается, что его контракт с нижегородцами будет рассчитан до лета 2025 года.