Спартаковец Литвинов: «Нормально, если сборную России вернут в 2028 году»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает приемлемым, если отстранение российских команд от международных турниров продлится еще четыре года.

«Нормально, что РФС заявил об ориентировочной дате возвращения сборной на международную арену в 2028 году. Мне будет 27 лет. Ещe есть возможность сыграть.

У меня, как и у всех, есть надежда, что вернeмся и будем играть на крупных турнирах», – сказал Литвинов.