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    • Спартаковец Литвинов: «Нормально, если сборную России вернут в 2028 году»

    Спартаковец Литвинов: «Нормально, если сборную России вернут в 2028 году»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает приемлемым, если отстранение российских команд от международных турниров продлится еще четыре года.

    «Нормально, что РФС заявил об ориентировочной дате возвращения сборной на международную арену в 2028 году. Мне будет 27 лет. Ещe есть возможность сыграть.

    У меня, как и у всех, есть надежда, что вернeмся и будем играть на крупных турнирах», – сказал Литвинов.

    • Санкции против российских команд действуют с конца февраля 2022 года.
    • Президент УЕФА ранее говорил, что они будут сняты только после завершения СВО.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1714825780
    Отчего 2028 ?Пока нынешний у руля, вряд ли.Или у кого то есть прогноз что нынешний именно в 2028 таво ,выпадет в осадок ?
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