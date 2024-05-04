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    Бубнов дал прогоноз на матчи 27-го тура РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов предположил, как закончатся матчи 27-го тура чемпионата России.

    «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:1. В турнирной таблице между командами большая разница, но по игре «Оренбург» ничем сопернику не уступает. Оба коллектива действуют в схожем стиле с акцентом на атаку. Разница в том, что «Крылья» ни на что особо не претендуют, а уральцы бьются за выживание. Плюс еще есть фактор домашнего поля. Именно поэтому считаю, что хозяева ближе к победе.

    «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1. «Ахмат» вроде выбрался из опасной зоны, но там настолько все плотно, что очки все равно нужно набирать в каждой игре. Вот только и «Краснодару» для борьбы за чемпионство терять баллы нельзя. По игре «быки» сильнее, будут иметь преимущество, да еще и дома играют. Отдам предпочтение команде Мусаева.

    «Динамо» – «Сочи» – 2:0. «Сочи» практически приговорен к вылету, остался «контрольный выстрел». Проиграют – считай, вылетели. Им нужно играть на победу, не сомневаюсь, что дадут бой, но ведь «Динамо» борется за чемпионство. Да еще и после болезненного поражения в Кубке России «бело-голубые» будут очень опасными, шансов у гостей очень мало.

    «Пари НН» – «Спартак» – 0:2. «Спартак» поменял тренера и уверенно идет без поражений. Нижегородцы тоже расстались с тренером, но пока сложно сказать, как они будут играть без Юрана. Это уже не тот «Спартак», что был совсем недавно: уверенность вернулась, настрой позитивный. По игре «красно-белые» точно сильнее, поэтому прогнозирую их победу.

    «Урал»«Балтика» – 1:0. Обе команды стоят на вылет, график тяжелый, нужно стараться выигрывать в каждой встрече. «Балтика» лучше выглядит по игре, оборона надежней, но здесь может вмешаться фактор свежести. Калининградцы играли в Кубке, тогда как соперник мог целенаправленно готовиться к матчу. Здесь точно будет бойня, футболисты будут ложиться костьми. Отдам небольшое преимущество «Уралу», команде уже совсем деваться некуда.

    «Факел»«Зенит» – 0:2. «Зениту» нельзя ни терять очки, ни тем более проигрывать. Команда Семака просто выше классом, поэтому любые проблемы не могут быть здесь оправданием. К тому же «Факел» сейчас не тот, что был в начале сезона. Если вдруг воронежцы обыграют «Зенит», то это станет большой сенсацией.

    ЦСКА – «Рубин» – 2:1. «Рубину» уже ничего не нужно в этом сезоне, да и ЦСКА в чемпионате не на что рассчитывать. Но все же очередная неудача армейцам совершенно не нужна, над Федотовым и без того тучи сгущаются, по тренеру уже видно, что дергается. С «Зенитом» играли неплохо, поэтому можно рассчитывать на успех в игре с казанской командой, хотя будет непросто.

    «Локомотив» – «Ростов» – 2:1. «Ростов» нестабилен в последнее время, пропускает почти в каждой встрече. «Локомотив» не уступает «Ростову» по качеству игры. Да, железнодорожники проиграли «Спартаку», но провели хороший матч. Плюс у команды Карпина была дополнительная нагрузка в Кубке, причeм в итоге без позитивных эмоций. Думаю, что факторы свежести и домашнего поля помогут «Локомотиву» взять победу», – написал Бубнов.

    • Матчи пройдут с 4 по 6 мая.
    • В РПЛ лидирует «Зенит» с 50 очками. Он по личным встречам опережает «Краснодар», набравший столько же баллов. Третье место у «Динамо» – 47 очков.

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    Источник: Sportbox.ru

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