Telegraf.rs: «Кайрат» близок к трансферу Тошича

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», близок к переходу в «Кайрат».

По информации источника, клуб из Казахстана предложил 32-летнему сербу двухлетний контракт.

В случае успешного перехода Зоран будет зарабатывать больше, чем он получает сейчас в клубе из Белграда.

Ожидается, что Тошич проведет за «Партизан» еще три матча и в начале марта перейдет в «Кайрат».