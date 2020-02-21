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Telegraf.rs: «Кайрат» близок к трансферу Тошича

21 февраля 2020, 09:38
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Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», близок к переходу в «Кайрат».

По информации источника, клуб из Казахстана предложил 32-летнему сербу двухлетний контракт.

В случае успешного перехода Зоран будет зарабатывать больше, чем он получает сейчас в клубе из Белграда.

Ожидается, что Тошич проведет за «Партизан» еще три матча и в начале марта перейдет в «Кайрат».

  • Зоран выступал за ЦСКА с 2010 по 2017-й год.
  • В составе московского клуба он трижды выигрывал чемпионат России.

Источник: Telegraf.rs

Сербский новостной портал. Работает с 2012 года.

Казахстан. Премьер-лига Партизан Кайрат Тошич Зоран
Комментарии (2)
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LOKOfanatik19
1582271212
Мда, когда то блистал в ЦСКА и на тебе - Кайрат. Не в обиду Кайрату.
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titata
1582279024
деньги платят надо идти, других предложений нет.
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