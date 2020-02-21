Telegraf.rs: «Кайрат» близок к трансферу Тошича

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», близок к переходу в «Кайрат».
По информации источника, клуб из Казахстана предложил 32-летнему сербу двухлетний контракт.
В случае успешного перехода Зоран будет зарабатывать больше, чем он получает сейчас в клубе из Белграда.
Ожидается, что Тошич проведет за «Партизан» еще три матча и в начале марта перейдет в «Кайрат».
- Зоран выступал за ЦСКА с 2010 по 2017-й год.
- В составе московского клуба он трижды выигрывал чемпионат России.
Источник: Telegraf.rs
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