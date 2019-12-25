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    Telegraf.rs: «Кайрат» близок к трансферу Тошича

    Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА и «Манчестер Юнайтед», близок к переходу в «Кайрат».

    По информации источника, клуб из Казахстана предложил 32-летнему сербу двухлетний контракт.

    В случае успешного перехода Зоран будет зарабатывать больше, чем он получает сейчас в клубе из Белграда.

    Ожидается, что Тошич проведет за «Партизан» еще три матча и в начале марта перейдет в «Кайрат».

    • Зоран выступал за ЦСКА с 2010 по 2017-й год.
    • В составе московского клуба он трижды выигрывал чемпионат России.

    Источник: Telegraf.rs

    Сербский новостной портал. Работает с 2012 года.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +325

      elessar arnor 1 минуту назад

      плохо лизал, когда высоко отзывался о Володе..

      0
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      Рейтинг: +656

      LOKOfanatik19 22 минуты назад

      Мда, когда то блистал в ЦСКА и на тебе - Кайрат. Не в обиду Кайрату.

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