Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы

Во втором тайме матча 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» (2:0) произошел курьезный инцидент.

В результате столкновения в центре поля Райана Бабела и Аллана Ньома голландец получил от арбитра желтую карточку.

Впрочем, игрок «Аякса» был уверен, что соперник симулировал, поэтому решил спародировать его.

Сначала Бабел стал кататься по газону вместе с Ньомом, затем жестами показывал слезы на лице и наконец начал хромать по аналогии с камерунцем.