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    Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы

    Во втором тайме матча 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» (2:0) произошел курьезный инцидент.

    В результате столкновения в центре поля Райана Бабела и Аллана Ньома голландец получил от арбитра желтую карточку.

    Впрочем, игрок «Аякса» был уверен, что соперник симулировал, поэтому решил спародировать его.

    Сначала Бабел стал кататься по газону вместе с Ньомом, затем жестами показывал слезы на лице и наконец начал хромать по аналогии с камерунцем.

    Источник: «Бомбардир»

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