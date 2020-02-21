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  • Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы

Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы

21 февраля 2020, 01:56
4

Во втором тайме матча 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» (2:0) произошел курьезный инцидент.

В результате столкновения в центре поля Райана Бабела и Аллана Ньома голландец получил от арбитра желтую карточку.

Впрочем, игрок «Аякса» был уверен, что соперник симулировал, поэтому решил спародировать его.

Сначала Бабел стал кататься по газону вместе с Ньомом, затем жестами показывал слезы на лице и наконец начал хромать по аналогии с камерунцем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Хетафе Аякс Бабел Райан Ньом Аллан
Комментарии (4)
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AleSan4es
1582249452
Да бlyaть симуляторы хреновы, стоит одной команде начать выигрывать, просто бегут просто падают или от любого прикосновения валятся на газон.Бlyaть да игроки с настоящими травмами и с переломами на поле лежат в одном положении не шевелясь и не кувыркаются
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Chesn0k
1582261180
в синем настоящиий бабель, в красном мужикель
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boroda82
1582271636
Вот это больше всего убивает...… игрок валяется и на судью смотрит.. приняли бы правила - если качался и потом встал и побежал, минут 5 на поле не пускать... пускай лечат.... противно смотеть…. полубабы….
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Plyash
1582279725
Респект тебе,Бабел,ты показал,что такое настоящий мужчина.
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