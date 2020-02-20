Агент Шкурина: «У тренера ЦСКА по физподготовке прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, какие нагрузки дают футболистам в армейской команде.
«Безусловно, во время предсезонки у футболистов хватает ошибок. Илья – не исключение. Мы смотрим все его матчи, обсуждаем индивидуальные действия. Шкурин знает, в каких компонентах ему нужно прибавлять и как работать под нагрузками.
Когда заключали контракт с ЦСКА, нам рассказывали о требованиях к физической подготовке. Говорили, что у тренера, отвечающего за этот участок работы, прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам в ЦСКА. Илья с ними справляется», – сказал агент.
- ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
- В сезоне-2019 форвард выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
- За физподготовку в столичной команде отвечает испанец Паулино Гранеро.
Источник: Tribuna.com