Агент Шкурина: «У тренера ЦСКА по физподготовке прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, какие нагрузки дают футболистам в армейской команде.

«Безусловно, во время предсезонки у футболистов хватает ошибок. Илья – не исключение. Мы смотрим все его матчи, обсуждаем индивидуальные действия. Шкурин знает, в каких компонентах ему нужно прибавлять и как работать под нагрузками.

Когда заключали контракт с ЦСКА, нам рассказывали о требованиях к физической подготовке. Говорили, что у тренера, отвечающего за этот участок работы, прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам в ЦСКА. Илья с ними справляется», – сказал агент.