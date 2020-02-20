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  • Агент Шкурина: «У тренера ЦСКА по физподготовке прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам»

Агент Шкурина: «У тренера ЦСКА по физподготовке прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам»

20 февраля 2020, 23:56
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Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, какие нагрузки дают футболистам в армейской команде.

«Безусловно, во время предсезонки у футболистов хватает ошибок. Илья – не исключение. Мы смотрим все его матчи, обсуждаем индивидуальные действия. Шкурин знает, в каких компонентах ему нужно прибавлять и как работать под нагрузками.

Когда заключали контракт с ЦСКА, нам рассказывали о требованиях к физической подготовке. Говорили, что у тренера, отвечающего за этот участок работы, прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам в ЦСКА. Илья с ними справляется», – сказал агент.

  • ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
  • В сезоне-2019 форвард выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
  • За физподготовку в столичной команде отвечает испанец Паулино Гранеро.

Источник: Tribuna.com
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (4)
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serhio80
1582253521
А к гинеру этот человек как относится?
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Владислав Vlad
1582266976
Кто знает, может и не из-за этого его Гитлером назвали)))
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Plyash
1582281125
Уж какими нагрузками Анатолий Тарасов грузил своих ребят,не приведи господь. Вашему тренеру по физ-ре и не снилось.Так что подумайте,за что ребята его таким прозвищем наградили.В Испании,вообще-то,свой фашистик был.
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bset
1582291089
Такое себе прозвище...
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