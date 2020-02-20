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    Агент Шкурина: «У тренера ЦСКА по физподготовке прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам»

    Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, какие нагрузки дают футболистам в армейской команде.

    «Безусловно, во время предсезонки у футболистов хватает ошибок. Илья – не исключение. Мы смотрим все его матчи, обсуждаем индивидуальные действия. Шкурин знает, в каких компонентах ему нужно прибавлять и как работать под нагрузками.

    Когда заключали контракт с ЦСКА, нам рассказывали о требованиях к физической подготовке. Говорили, что у тренера, отвечающего за этот участок работы, прозвище «Гитлер». Это говорит о том, какие нагрузки дают игрокам в ЦСКА. Илья с ними справляется», – сказал агент.

    • ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
    • В сезоне-2019 форвард выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
    • За физподготовку в столичной команде отвечает испанец Паулино Гранеро.

    Источник: Tribuna.com

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    20.02.2020 23:56
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +325

      elessar arnor 4 минуты назад

      а, то-то и оно, что со сём во второй половине

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +941

      ZENIT****** 1 час назад

      Тяжело в учении,легко в бою.(Суворов Александр Васильевич)

      0
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