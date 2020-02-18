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    «Сантос» потребовал у «Барсы» 4,5 миллионов. Каталонцы не выполнили условие по трансферу Неймара

    «Сантос» может подать в суд на «Барселону» за невыплату 4,5 миллионов евро по трансферу форварда Неймара.

    При переходе нападающего в 2013 году «Барселона» гарантировала «Сантосу» проведение двух товарищеских матчей с участием Неймара. Каталонцы нарушили это условие, сыграв лишь один матч с бразильской командой, пишет Marca.

    «Сантос» направил письмо в «Барселону» и дал клубу пять дней на ответ, после чего могут быть приняты юридические меры.

    • «Барселона» заплатила за Неймара 88 миллионов евро.
    • В 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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      Ravil 31 минуту назад

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