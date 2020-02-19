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  • «Сантос» потребовал у «Барсы» 4,5 миллионов. Каталонцы не выполнили условие по трансферу Неймара

«Сантос» потребовал у «Барсы» 4,5 миллионов. Каталонцы не выполнили условие по трансферу Неймара

19 февраля 2020, 18:29
5

«Сантос» может подать в суд на «Барселону» за невыплату 4,5 миллионов евро по трансферу форварда Неймара.

При переходе нападающего в 2013 году «Барселона» гарантировала «Сантосу» проведение двух товарищеских матчей с участием Неймара. Каталонцы нарушили это условие, сыграв лишь один матч с бразильской командой, пишет Marca.

«Сантос» направил письмо в «Барселону» и дал клубу пять дней на ответ, после чего могут быть приняты юридические меры.

  • «Барселона» заплатила за Неймара 88 миллионов евро.
  • В 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Бразилия. Серия А Барселона Сантос Неймар
Комментарии (5)
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Ravil
1582127153
Человек-инфоповод...
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koli4ka
1582132303
Не переживайте,други! вот к лету-то Неймарка вернется в Барсу и поиграют с Сантосом ещё и ещё...
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Cules2013
1582137221
о мой бог, он может хоть 1 день в году не быть причиной какого-то скандала или разбирательства?
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