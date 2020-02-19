«Сантос» потребовал у «Барсы» 4,5 миллионов. Каталонцы не выполнили условие по трансферу Неймара

«Сантос» может подать в суд на «Барселону» за невыплату 4,5 миллионов евро по трансферу форварда Неймара.

При переходе нападающего в 2013 году «Барселона» гарантировала «Сантосу» проведение двух товарищеских матчей с участием Неймара. Каталонцы нарушили это условие, сыграв лишь один матч с бразильской командой, пишет Marca.

«Сантос» направил письмо в «Барселону» и дал клубу пять дней на ответ, после чего могут быть приняты юридические меры.