Кокорин – о дебюте за «Сочи»: «Сложилось ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь с ребятами»

Новичок «Сочи» Александр Кокорин дал комментарии после дебюта в составе южан.

Форвард дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.

«Сочи» арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.

«Команда показала, что может играть агрессивно, может атаковать. У нас есть ещe время, чтобы наиграть связи. Мы сделали небольшой шажок вперeд. Я знаю возможности Нобоа и других игроков этой команды. Сложилось ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами.

Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат. Узнал, что буду играть, когда ехал на матч. Для меня было важно быстрее начать сыгрываться с ребятами. Нужно набирать форму, нам предстоят важные игры. Главное – подойти к ним без травм», – сказал Кокорин.

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