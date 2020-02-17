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    Кокорин – о дебюте за «Сочи»: «Сложилось ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь с ребятами»

    Новичок «Сочи» Александр Кокорин дал комментарии после дебюта в составе южан.

    • Форвард дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
    • «Сочи» арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.

    «Команда показала, что может играть агрессивно, может атаковать. У нас есть ещe время, чтобы наиграть связи. Мы сделали небольшой шажок вперeд. Я знаю возможности Нобоа и других игроков этой команды. Сложилось ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами.

    Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат. Узнал, что буду играть, когда ехал на матч. Для меня было важно быстрее начать сыгрываться с ребятами. Нужно набирать форму, нам предстоят важные игры. Главное – подойти к ним без травм», – сказал Кокорин.

    Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

    Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»

    Источник: Инстаграм «Сочи»

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    17.02.2020 23:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13401

      bset 1 час назад

      Как будто никуда и не переходил. И игроки те же.

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      Рейтинг: +403

      vmonomah17 1 час назад

      Не удивительно. В сочи половина состава зенита играет.

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