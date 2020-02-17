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  • Кокорин – о дебюте за «Сочи»: «Сложилось ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь с ребятами»

Кокорин – о дебюте за «Сочи»: «Сложилось ощущение, что уже пару месяцев тренируюсь с ребятами»

17 февраля 2020, 23:57
19

Новичок «Сочи» Александр Кокорин дал комментарии после дебюта в составе южан.

  • Форвард дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
  • «Сочи» арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.

«Команда показала, что может играть агрессивно, может атаковать. У нас есть ещe время, чтобы наиграть связи. Мы сделали небольшой шажок вперeд. Я знаю возможности Нобоа и других игроков этой команды. Сложилось ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами.

Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат. Узнал, что буду играть, когда ехал на матч. Для меня было важно быстрее начать сыгрываться с ребятами. Нужно набирать форму, нам предстоят важные игры. Главное – подойти к ним без травм», – сказал Кокорин.

Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»

Источник: Инстаграм «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (19)
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vmonomah17
1581974129
Не удивительно. В сочи половина состава зенита играет.
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bset
1581975399
Как будто никуда и не переходил. И игроки те же.
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mutabor0992
1581981199
О обсос!!!Его туда чуть ли не под дулом пистолета привели...Какой же двуличный не натурал!!!
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arok
1581990035
Запел Соловей хвалебные оды. Завтра окажется, что всю жизнь хотел играть за Сочи и Ротенберг ему как отец родный!!!!
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нейтральныйкакникто
1581991540
А через какое-то время заявит , что всю жизнь мечтал о Сочи -жить там и играть.
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Kollljan
1581999024
А Спартак-то, всё равно, говно.
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denzillo
1582004424
Во какошкин запел - ты гляди. Всё таки ротенберг с народным достоянием умеют сделать ротердам и мозги прочистить!
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3a zenit
1582012039
стыдно за Спартак.
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JTherry
1582025956
Кока: с детства - за сочи))) ...или на две ночи?
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paracetamol
1582026697
Был в Зените 2, теперь в Зените 3. Особой разницы не ощутил - сказал Кокорин.
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