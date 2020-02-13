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Кокорин на сборе «Сочи» может сыграть против «Динамо»

13 февраля 2020, 19:06
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился на аренду в «Сочи». Планируется, что вскоре игрок прибудет на сбор команды в Турции, где она проведет три товарищеские встречи.

Сочинцы встретятся с «Динамо» (бывший клуб Кокорина), «Ахматом» и «Астаной». «Сочи» 1 марта стартует в весенней части РПЛ домашним матчем против «Арсенала».

  • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
  • Руководство петербургского клуба отправляло нападающего в «Зенит-2».
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Сочи Кокорин Александр
Комментарии (2)
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paracetamol
1581619936
Наподдавай им, Саша!
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Plyash
1581625307
Дошло наконец,что ты лицо подневольное,подписал контракт - будь любезен,выполняй волю своих хозяев.
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