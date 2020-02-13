Кокорин на сборе «Сочи» может сыграть против «Динамо»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился на аренду в «Сочи». Планируется, что вскоре игрок прибудет на сбор команды в Турции, где она проведет три товарищеские встречи.
Сочинцы встретятся с «Динамо» (бывший клуб Кокорина), «Ахматом» и «Астаной». «Сочи» 1 марта стартует в весенней части РПЛ домашним матчем против «Арсенала».
- Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
- Руководство петербургского клуба отправляло нападающего в «Зенит-2».
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
Источник: телеграм-канал Василия Конова