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  • Тренер сборной Египта планирует пригласить на Олимпиаду-2020 Салаха

Тренер сборной Египта планирует пригласить на Олимпиаду-2020 Салаха

12 февраля 2020, 23:55

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сыграть за сборную Египта на Олимпиаде в Токио. О намерении пригласить футболиста рассказал тренер команды Шавки Гариб.

«Из разрешенных трех футболистов старше 23 лет мы остановились пока только на фигуре Салаха, это один из трех лучших игроков мира. Мы еще не говорили с Мохамедом на эту тему. Участие в Олимпиаде потребует от него немного усилий», – сказа тренер Гариб.

  • Олимпийская сборная Египта планирует провести перед Олимпиадой 20 товарищеских матчей.
  • Футбольный турнир в олимпийском Токио стартует 22 июля.
  • Салах идет пятым в списке бомбардиров АПЛ.

Источник: KingFut
Англия. Премьер-лига Египет Ливерпуль Салах Мохамед
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