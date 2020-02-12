Тренер сборной Египта планирует пригласить на Олимпиаду-2020 Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сыграть за сборную Египта на Олимпиаде в Токио. О намерении пригласить футболиста рассказал тренер команды Шавки Гариб.

«Из разрешенных трех футболистов старше 23 лет мы остановились пока только на фигуре Салаха, это один из трех лучших игроков мира. Мы еще не говорили с Мохамедом на эту тему. Участие в Олимпиаде потребует от него немного усилий», – сказа тренер Гариб.