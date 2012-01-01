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    Мурило: «Сборная России? Почему бы и нет, но на все воля божья»

    Бразильский защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал возможность выступления за сборную России.

    «Почему бы и нет, но на все воля божья. Только он ведет нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать все, на что способен изо дня в день», – сказал Мурило.

    • Мурило перешел в московский клуб летом из бразильского «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне 22-летний игрок провел в РПЛ 16 матчей.

    Источник: RT

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8336

      parevg 7 минут назад

      В сборную России??? да не приведи Господь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Более косячного защитника, даже вспомнить не могу...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2501

      alarm 19 минут назад

      если исправить досадную ошибку в его фамилии - то им может заинтересоваться сам спартаг)

      0
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