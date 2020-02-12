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  • Мурило: «Сборная России? Почему бы и нет, но на все воля божья»

Мурило: «Сборная России? Почему бы и нет, но на все воля божья»

12 февраля 2020, 17:53
10

Бразильский защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал возможность выступления за сборную России.

«Почему бы и нет, но на все воля божья. Только он ведет нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать все, на что способен изо дня в день», – сказал Мурило.

  • Мурило перешел в московский клуб летом из бразильского «Крузейро» за 2,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне 22-летний игрок провел в РПЛ 16 матчей.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Локомотив Россия Мурило
Комментарии (10)
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Cules2013
1581524932
Я прочитал Моуриньо и прифигел)
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Давид59
1581529532
На всё воля божья? О да! Мы уже в футболе привыкли к этой воле. И даже знаем как его зовут
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Фан666
1581530611
Надо брать в сборную, и ещё десяток негров, тогда мы точно будем не победим ой командой патриотов. 10 негров и дзюба!
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Hektor 84
1581545729
Браво лимит! Помогает кадры подбирать для сборной!
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kliker
1584925338
А не понравится Апокатекилю, хернёт по нему молнией, в два раза быстрее бегать станет.
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