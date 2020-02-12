Мурило: «Сборная России? Почему бы и нет, но на все воля божья»

Бразильский защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал возможность выступления за сборную России.

«Почему бы и нет, но на все воля божья. Только он ведет нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать все, на что способен изо дня в день», – сказал Мурило.