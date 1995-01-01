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    Тихонов: «Летом может найтись команда, которая предложит мне пост главного тренера»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что до лета вряд ли возглавит какую-либо команду.

    «По стажировкам в данный момент – нет, у меня другие планы. В плане работы, думаю, что зимой никаких вариантов уже не появится. А летом может найтись команда, которая предложила бы мне пост главного тренера», – сказал Тихонов.

    • Тихонов покинул «Крылья Советов» в октябре 2018 года.

    Тихонов – об отсутствии работы в РПЛ: «Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства»

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2245

      Борат 41 минуту назад

      хотелось бы посмотреть как тиша будет спартак из пердива вытаскивать )))
      гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1420

      sir_Alex 1 час назад

      Команда РФПЛ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1858

      SIRIUS 2002 > sir_Alex 52 минуты назад

      Наврядли..

      0
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