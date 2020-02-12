Тихонов: «Летом может найтись команда, которая предложит мне пост главного тренера»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что до лета вряд ли возглавит какую-либо команду.

«По стажировкам в данный момент – нет, у меня другие планы. В плане работы, думаю, что зимой никаких вариантов уже не появится. А летом может найтись команда, которая предложила бы мне пост главного тренера», – сказал Тихонов.

Тихонов покинул «Крылья Советов» в октябре 2018 года.

Тихонов – об отсутствии работы в РПЛ: «Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства»