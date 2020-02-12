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  • Тихонов: «Летом может найтись команда, которая предложит мне пост главного тренера»

Тихонов: «Летом может найтись команда, которая предложит мне пост главного тренера»

12 февраля 2020, 13:45
11

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что до лета вряд ли возглавит какую-либо команду.

«По стажировкам в данный момент – нет, у меня другие планы. В плане работы, думаю, что зимой никаких вариантов уже не появится. А летом может найтись команда, которая предложила бы мне пост главного тренера», – сказал Тихонов.

  • Тихонов покинул «Крылья Советов» в октябре 2018 года.

Тихонов – об отсутствии работы в РПЛ: «Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (11)
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sir_Alex
1581504715
Команда РФПЛ?
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DENZILLO-Спартак
1581509855
Андрей при всем уважении- не стоит, не твоё это....
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Niko
1581511748
А может и не поступить. Посмотрим. Игрок был классный, тренер пока совсем начинающий и не однозначный. Фнл потолок. Может попробовать какие-то 2-3 лиги за рубежом?
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shurik45
1581527089
Так, а если дуэт тренеров в Спартак ,Тихонов/Аленичев?
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sochi-2013
1581528213
Давай в Краснодар! После провала Кононова в Спартаке, похоже, что это заслуга Тихонова в ТОЙ игре горожан.
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Plyash
1581540116
Прям сразу пост главного тренера? А вторым не пойдёшь,скромный ты наш?
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Hektor 84
1581542937
Верят ли из рпл кто то позовет
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