Тихонов: «Летом может найтись команда, которая предложит мне пост главного тренера»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что до лета вряд ли возглавит какую-либо команду.
«По стажировкам в данный момент – нет, у меня другие планы. В плане работы, думаю, что зимой никаких вариантов уже не появится. А летом может найтись команда, которая предложила бы мне пост главного тренера», – сказал Тихонов.
- Тихонов покинул «Крылья Советов» в октябре 2018 года.
Тихонов – об отсутствии работы в РПЛ: «Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства»
Источник: «Известия»