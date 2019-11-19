Тихонов – об отсутствии работы в РПЛ: «Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства»

Экс-тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объяснил, почему не работает в РПЛ.

«Востребованность тренера зависит от его результатов и агента. Если у тебя нет такового, устроиться на работу очень тяжело. Конечно, при условии, что твои команды побеждали на протяжении многих лет, интерес к персоне тренера будет всегда. Только таких случаев практически нет. Все остальное это работа агента. Иногда хватает личных знакомств в футбольном мире.

Сейчас все говорят, что сложился пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба РПЛ в другой. Да так еще 10 лет назад было! Почему я не вошел в этот пул? Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства» – заявил Тихонов.