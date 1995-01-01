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    Тихонов – об отсутствии работы в РПЛ: «Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства»

    Экс-тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объяснил, почему не работает в РПЛ.

    «Востребованность тренера зависит от его результатов и агента. Если у тебя нет такового, устроиться на работу очень тяжело. Конечно, при условии, что твои команды побеждали на протяжении многих лет, интерес к персоне тренера будет всегда. Только таких случаев практически нет. Все остальное это работа агента. Иногда хватает личных знакомств в футбольном мире.

    Сейчас все говорят, что сложился пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба РПЛ в другой. Да так еще 10 лет назад было! Почему я не вошел в этот пул? Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства» – заявил Тихонов.

    • Из последнего клуба – «Крыльев Советов» Тихонов был уволен в 2018 году.
    • Сейчас специалиста можно увидеть в качестве эксперта на «Матч ТВ».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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