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  • Тихонов – об отсутствии работы в РПЛ: «Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства»

Тихонов – об отсутствии работы в РПЛ: «Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства»

19 ноября 2019, 07:56
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Экс-тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объяснил, почему не работает в РПЛ.

«Востребованность тренера зависит от его результатов и агента. Если у тебя нет такового, устроиться на работу очень тяжело. Конечно, при условии, что твои команды побеждали на протяжении многих лет, интерес к персоне тренера будет всегда. Только таких случаев практически нет. Все остальное это работа агента. Иногда хватает личных знакомств в футбольном мире.

Сейчас все говорят, что сложился пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба РПЛ в другой. Да так еще 10 лет назад было! Почему я не вошел в этот пул? Не хочется поступаться жизненными принципами и подстраиваться под обстоятельства» – заявил Тихонов.

  • Из «Крыльев Советов» Тихонов был уволен в 2018 году.
  • Сейчас специалиста можно увидеть в качестве эксперта на «Матч ТВ».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Тихонов Андрей
Комментарии (3)
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Давид59
1574151013
Ах там у них пул был! А я всё удивлялся, что у них новые лица такая редкость
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