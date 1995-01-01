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    Calciomercato: «Милан» уволит Пиоли, если команда не попадет в ЛЧ или не выиграет Кубок Италии

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может покинуть свой пост по окончании сезона.

    По информации Calciomercato, 54-летний специалист будет уволен, если команда не финиширует в топ-4 Серии А или не выиграет Кубок Италии.

    Руководство клуба рассчитывает на скорейшее возвращение в Лигу чемпионов или завоеванный трофей – в противном случае тренера отправят в отставку.

    • Пиоли возглавил «Милан» 9 октября 2019 года.
    • От зоны ЛЧ команда сейчас отстает на 10 очков.
    • В 1/2 финала Кубка Италии миланцы сыграют с «Ювентусом».

    Источник: Calciomercato

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