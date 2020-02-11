Calciomercato: «Милан» уволит Пиоли, если команда не попадет в ЛЧ или не выиграет Кубок Италии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может покинуть свой пост по окончании сезона.
По информации Calciomercato, 54-летний специалист будет уволен, если команда не финиширует в топ-4 Серии А или не выиграет Кубок Италии.
Руководство клуба рассчитывает на скорейшее возвращение в Лигу чемпионов или завоеванный трофей – в противном случае тренера отправят в отставку.
- Пиоли возглавил «Милан» 9 октября 2019 года.
- От зоны ЛЧ команда сейчас отстает на 10 очков.
- В 1/2 финала Кубка Италии миланцы сыграют с «Ювентусом».
Источник: Calciomercato