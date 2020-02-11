Calciomercato: «Милан» уволит Пиоли, если команда не попадет в ЛЧ или не выиграет Кубок Италии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может покинуть свой пост по окончании сезона.

По информации Calciomercato, 54-летний специалист будет уволен, если команда не финиширует в топ-4 Серии А или не выиграет Кубок Италии.

Руководство клуба рассчитывает на скорейшее возвращение в Лигу чемпионов или завоеванный трофей – в противном случае тренера отправят в отставку.