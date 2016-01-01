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    Журналист Егоров – о «Тинькофф» и РПЛ: «Спонсора дал Дюков»

    Журналист и блогер Сергей Егоров сообщил, что президент РФС Александр Дюков нашел для РПЛ спонсора в лице «Тинькофф Банка».

    «Тинькофф» и РПЛ: контракт пока не подписан, вероятность подписания – большая, спонсора дал Александр Дюков», – написал Егоров в телеграме.

    • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
    • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

    Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

    Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +375

      АКМ-74У 9 минут назад

      Что значит "дал"? Вынул из своего кармана и дал? Или все-таки у Тинькова есть свой коммерческий интерес?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1438

      neim 24 минуты назад

      Значит он и музыку заказывать будет ? )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11412

      vladimir-7 > neim 16 минут назад

      Ну да, а Дюков будет дирижировать.

      0
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