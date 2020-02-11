Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров – о «Тинькофф» и РПЛ: «Спонсора дал Дюков»

Журналист Егоров – о «Тинькофф» и РПЛ: «Спонсора дал Дюков»

11 февраля 2020, 17:40
4

Журналист и блогер Сергей Егоров сообщил, что президент РФС Александр Дюков нашел для РПЛ спонсора в лице «Тинькофф Банка».

«Тинькофф» и РПЛ: контракт пока не подписан, вероятность подписания – большая, спонсора дал Александр Дюков», – написал Егоров в телеграме.

  • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
  • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АКС-74У
1581435255
Что значит "дал"? Вынул из своего кармана и дал? Или все-таки у Тинькова есть свой коммерческий интерес?
Ответить
Sanches65
1581442935
Попробовал бы Тиньков не согласиться...
Ответить
апоголлл
1581515639
попалась заметочка как тиньков об российском футболе высказывался,Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас ещё и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами – ну это что? Такие деньги получают – и? Стыдоба»
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+