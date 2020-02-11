Журналист Егоров – о «Тинькофф» и РПЛ: «Спонсора дал Дюков»

Журналист и блогер Сергей Егоров сообщил, что президент РФС Александр Дюков нашел для РПЛ спонсора в лице «Тинькофф Банка».

«Тинькофф» и РПЛ: контракт пока не подписан, вероятность подписания – большая, спонсора дал Александр Дюков», – написал Егоров в телеграме.

У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Тиньков – о спонсорстве РПЛ: «У «Тинькофф» бюджет на маркетинг 10 миллиардов – пусть как хотят, так и тратят. А я пока смотрю АПЛ»

Betting Insider: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России