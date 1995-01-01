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    Рейтинг «футбольности» регионов: Москва – первая, Краснодарский край – второй, Ростовская область – третья

    Sport Connect совместно с РБК составил рейтинг «футбольности» российских регионов.

    В расчет брались пять показателей: количество воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, работа школ и академий высокого уровня, наличие манежей, где дети занимаются в холодное время, и процент населения, периодически играющего в футбол.

    Первое место в топе заняла Москва с итоговым рейтингом 29. Далее следуют Краснодарский край (24) и Ростовская область (16).

    Совсем немного не хватило для попадания в первую тройку Санкт-Петербургу (15,5).

    Топ-10 рейтинга можно посмотреть на фото ниже.

    Источник: Sport Connect

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