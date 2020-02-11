Рейтинг «футбольности» регионов: Москва – первая, Краснодарский край – второй, Ростовская область – третья

Sport Connect совместно с РБК составил рейтинг «футбольности» российских регионов.

В расчет брались пять показателей: количество воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, работа школ и академий высокого уровня, наличие манежей, где дети занимаются в холодное время, и процент населения, периодически играющего в футбол.

Первое место в топе заняла Москва с итоговым рейтингом 29. Далее следуют Краснодарский край (24) и Ростовская область (16).

Совсем немного не хватило для попадания в первую тройку Санкт-Петербургу (15,5).

Топ-10 рейтинга можно посмотреть на фото ниже.