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Рейтинг «футбольности» регионов: Москва – первая, Краснодарский край – второй, Ростовская область – третья

11 февраля 2020, 01:54
17

Sport Connect совместно с РБК составил рейтинг «футбольности» российских регионов.

В расчет брались пять показателей: количество воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, работа школ и академий высокого уровня, наличие манежей, где дети занимаются в холодное время, и процент населения, периодически играющего в футбол.

Первое место в топе заняла Москва с итоговым рейтингом 29. Далее следуют Краснодарский край (24) и Ростовская область (16).

Совсем немного не хватило для попадания в первую тройку Санкт-Петербургу (15,5).

Топ-10 рейтинга можно посмотреть на фото ниже.

Источник: Sport Connect
Россия
Комментарии (17)
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Garrincha58
1581393690
Если бы скажем Якутия была на первом месте тогда бы точно наш футбол был одним из лучших,а так всё предсказуемо куда все прут там и больше всего
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Пельш 1
1581394484
И не удивительно, что воровская Москва на первом месте. Вся страна на них пашет, а они живут в своё удовольствие. А толку нет никакого. Фабрика по выращивание бездарей!
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oyabun
1581399866
Странно что Краснодарский край, в котором "убили" очень хороший ФК "Кубань" оказался на 2-м месте.
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paracetamol
1581403147
Москва на 1-м месте, а толку что?
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BRO_football
1581403439
Как всегда, слишком большая разница между Москвой и остальными регионами России. Вся страна на Москву работает, а толку нет. Еврокубки и игра сборной тому показатель.
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Граф2019
1581403743
чепуха! 1место Чукотка! там один футболист и два зрителя...
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mahan
1581405896
Напишите кто воспитанники Зенита, где они играют??????? Где их молодые игроки ?
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Plyash
1581409959
Кому нужна эта бредовая информация? И зачем? Что бы опять регионы бодались друг с другом? Лучше бы написали про количество зарегистрированных профессиональных футболистов,скажем, в Италии,Дании,Бельгии и сравнили бы с Россией. В России таких 2.172.160 ,больше только в Германии - 6.490.008 .У серебренных призёров ЧМ-18 Хорватов 131.285. Ну и кто продуктивней работает,Златко Далич или заслуженный тренер России Стасик Черчесов?
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Hektor 84
1581412532
Таблица напоминает перепись населения. Так же не возможно проверить. Хотят народу показать что вроде как работа идет, что то делается. На самом деле не делается ни чего. Просто вброс. Нулевая инфа.
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Дядя Серёжа
1581416349
В последний момент С-Петербург обошёл Магадан,,,
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