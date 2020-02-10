Янг – о волевой победе в дерби: «Казалось, что «Сан-Сиро» был в огне, был наэлектризованным!»

Защитник «Интера» Эшли Янг поделился эмоциями после волевой победы в миланском дерби (4:2). «Милан» по ходу встречи вел в два мяча.

«Какое ощущение! Атмосфера, шум наших фанатов помогли нам перевернуть игру. Казалось, что стадион был в огне, был наэлектризованным!» – написал в социальной сети Янг.