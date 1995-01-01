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    Янг – о волевой победе в дерби: «Казалось, что «Сан-Сиро» был в огне, был наэлектризованным!»

    Защитник «Интера» Эшли Янг поделился эмоциями после волевой победы в миланском дерби (4:2). «Милан» по ходу встречи вел в два мяча.

    «Какое ощущение! Атмосфера, шум наших фанатов помогли нам перевернуть игру. Казалось, что стадион был в огне, был наэлектризованным!» – написал в социальной сети Янг.

    • Приобретенный в январе у «Манчестер Юнайтед» Янг вышел в дерби с первых минут.
    • «Интер» возглавил таблицу Серии А.
    • Янг провел в чемпионате Италии три матча, сделал результативный пас.

    Источник: твиттер Эшли Янга

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      boroda82 25 минут назад

      Зря МЮ его отпустил. Шоу в разы слабее. Наконец-то лет за 5-6 нормальных игроков подписали. Юве в этом сезоне нелегко будет.

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