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  • Янг – о волевой победе в дерби: «Казалось, что «Сан-Сиро» был в огне, был наэлектризованным!»

Янг – о волевой победе в дерби: «Казалось, что «Сан-Сиро» был в огне, был наэлектризованным!»

10 февраля 2020, 14:07
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Защитник «Интера» Эшли Янг поделился эмоциями после волевой победы в миланском дерби (4:2). «Милан» по ходу встречи вел в два мяча.

«Какое ощущение! Атмосфера, шум наших фанатов помогли нам перевернуть игру. Казалось, что стадион был в огне, был наэлектризованным!» – написал в социальной сети Янг.

  • Приобретенный в январе у «Манчестер Юнайтед» Янг вышел в дерби с первых минут.
  • «Интер» возглавил таблицу Серии А.
  • Янг провел в чемпионате Италии три матча, сделал результативный пас.

Источник: твиттер Эшли Янга
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Милан Янг Эшли
Комментарии (2)
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boroda82
1581334373
Зря МЮ его отпустил. Шоу в разы слабее. Наконец-то лет за 5-6 нормальных игроков подписали. Юве в этом сезоне нелегко будет.
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Hektor 84
1581347892
Интересно что в заголовке Янг сказал Сан Сиро, а в тексте стадион. Не удивительно что сайту требуются новостники. Кстати играя за Интер он сказал бы не Сан Сиро, а Джузеппе Месяца.
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