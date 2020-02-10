Янг – о волевой победе в дерби: «Казалось, что «Сан-Сиро» был в огне, был наэлектризованным!»

Защитник «Интера» Эшли Янг поделился эмоциями после волевой победы в миланском дерби (4:2). «Милан» по ходу встречи вел в два мяча.
«Какое ощущение! Атмосфера, шум наших фанатов помогли нам перевернуть игру. Казалось, что стадион был в огне, был наэлектризованным!» – написал в социальной сети Янг.
- Приобретенный в январе у «Манчестер Юнайтед» Янг вышел в дерби с первых минут.
- «Интер» возглавил таблицу Серии А.
- Янг провел в чемпионате Италии три матча, сделал результативный пас.
Источник: твиттер Эшли Янга