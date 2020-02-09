Арбитры товарищеского матча «Балтики» покинули поле во время драки футболистов. Игру доработали тренеры команды

«Балтика» провела товарищеский матч против туркменистанского «Алтын Асир» (3:1). Во втором тайме между футболистами случилась потасовка, которую судьи не стали разнимать – они ушли с поля. В драке участвовали и запасные игроки (см. фото ниже).

После ухода грузинской судейской бригады главный тренер «Балтики» Евгений Калешин предложил доиграть встречу. В качестве судей были тренеры калининградцев и массажист.