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    Арбитры товарищеского матча «Балтики» покинули поле во время драки футболистов. Игру доработали тренеры команды

    «Балтика» провела товарищеский матч против туркменистанского «Алтын Асир» (3:1). Во втором тайме между футболистами случилась потасовка, которую судьи не стали разнимать – они ушли с поля. В драке участвовали и запасные игроки (см. фото ниже).

    После ухода грузинской судейской бригады главный тренер «Балтики» Евгений Калешин предложил доиграть встречу. В качестве судей были тренеры калининградцев и массажист.

    • Все голы были забиты до ухода судейской бригады с поля.
    • «Балтика» в ФНЛ идет седьмой.
    • 8 марта первенство ФНЛ возобновится для «Балтики» гостевой встречей против «Нижнего Новгорода».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14002

      bset 11 минут назад

      Это нормально вообще? Деньги просто так платят, чтобы в любой момент времени могли домой уехать? Да уж, "профессионалы".

      0
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      Рейтинг: +1553

      sobaka120982 33 минуты назад

      Эх жаль Кокорин не согласился туда перейти, по учавствовать бы как и лучит в потасовке))))

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      Рейтинг: -25374

      пьяныйхоровод > sobaka120982 17 минут назад

      Жаль там Пака не было , может ему реально кто-нибудь в жбан втащил .

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