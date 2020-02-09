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  • Арбитры товарищеского матча «Балтики» покинули поле во время драки футболистов. Игру доработали тренеры команды

Арбитры товарищеского матча «Балтики» покинули поле во время драки футболистов. Игру доработали тренеры команды

9 февраля 2020, 22:19
3

«Балтика» провела товарищеский матч против туркменистанского «Алтын Асир» (3:1). Во втором тайме между футболистами случилась потасовка, которую судьи не стали разнимать – они ушли с поля. В драке участвовали и запасные игроки (см. фото ниже).

После ухода грузинской судейской бригады главный тренер «Балтики» Евгений Калешин предложил доиграть встречу. В качестве судей были тренеры калининградцев и массажист.

  • Все голы были забиты до ухода судейской бригады с поля.
  • «Балтика» в ФНЛ идет седьмой.
  • 8 марта первенство ФНЛ возобновится для «Балтики» гостевой встречей против «Нижнего Новгорода».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Балтика
Комментарии (3)
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sobaka120982
1581277463
Эх жаль Кокорин не согласился туда перейти, по учавствовать бы как и лучит в потасовке))))
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bset
1581278828
Это нормально вообще? Деньги просто так платят, чтобы в любой момент времени могли домой уехать? Да уж, "профессионалы".
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Давид59
1581321299
Ну уж теперь Кокорин точно к ним не пойдёт. УДО не предполагает повторной драки
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