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    Роналду – о поражении от «Вероны»: «Не тот результат, которого мы хотели»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал исход матча 23-го тура Серии А против «Вероны».

    • Португалец открыл счет в игре, но соперник ответил двумя голами и одержал волевую победу.
    • «Интер» может сегодня догнать туринцев в турнирной таблице чемпионата, если выиграет у «Милана».

    «Не тот результат, которого мы хотели. Но мы должны продолжать усердно работать, чтобы достичь наших целей», – написал Роналду в инстаграме.

    Роналду – третий игрок в истории Серии А, забивший в 10 матчах подряд

    Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд

    text

    Публикация от text (@cristiano) 8 Фев 2020 в 4:15 PST

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      AleSan4es 2 часа назад

      С правой бровки нигера уберайте, ему в амкаре место с таким количеством брака...

      0
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      Рейтинг: +210

      Proker > AleSan4es 39 минут назад

      Там ещё второй нигера тоже в РПЛ надо выписать

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