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  • Роналду – о поражении от «Вероны»: «Не тот результат, которого мы хотели»

Роналду – о поражении от «Вероны»: «Не тот результат, которого мы хотели»

9 февраля 2020, 11:31
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал исход матча 23-го тура Серии А против «Вероны».

  • Португалец открыл счет в игре, но соперник ответил двумя голами и одержал волевую победу.
  • «Интер» может сегодня догнать туринцев в турнирной таблице чемпионата, если выиграет у «Милана».

«Не тот результат, которого мы хотели. Но мы должны продолжать усердно работать, чтобы достичь наших целей», – написал Роналду в инстаграме.

Роналду – третий игрок в истории Серии А, забивший в 10 матчах подряд

Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Криштиану Роналду
Италия. Серия А Верона Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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AleSan4es
1581238636
С правой бровки нигера уберайте, ему в амкаре место с таким количеством брака...
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