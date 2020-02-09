Роналду – о поражении от «Вероны»: «Не тот результат, которого мы хотели»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал исход матча 23-го тура Серии А против «Вероны».

Португалец открыл счет в игре, но соперник ответил двумя голами и одержал волевую победу.

«Интер» может сегодня догнать туринцев в турнирной таблице чемпионата, если выиграет у «Милана».

«Не тот результат, которого мы хотели. Но мы должны продолжать усердно работать, чтобы достичь наших целей», – написал Роналду в инстаграме.

Роналду – третий игрок в истории Серии А, забивший в 10 матчах подряд

Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд