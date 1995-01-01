Роналду – о поражении от «Вероны»: «Не тот результат, которого мы хотели»

С правой бровки нигера уберайте, ему в амкаре место с таким количеством брака...
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал исход матча 23-го тура Серии А против «Вероны».
- Португалец открыл счет в игре, но соперник ответил двумя голами и одержал волевую победу.
- «Интер» может сегодня догнать туринцев в турнирной таблице чемпионата, если выиграет у «Милана».
«Не тот результат, которого мы хотели. Но мы должны продолжать усердно работать, чтобы достичь наших целей», – написал Роналду в инстаграме.
Роналду – третий игрок в истории Серии А, забивший в 10 матчах подряд
Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд