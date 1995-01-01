Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд

с такой отдачей и формой ему и в следующем сезоне подсилу это повторить
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Вероны».
Этот гол стал для португальца 20-м в текущем розыгрыше Серии А.
Таким образом, 35-летний форвард забивает не менее 20 мячей в чемпионате 11 сезонов подряд.
До «Ювентуса», за который Роналду выступает с лета 2018 года, футболист девять лет играл в мадридском «Реале».
Роналду – третий игрок в истории Серии А, забивший в 10 матчах подряд