Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

Этот гол стал для португальца 20-м в текущем розыгрыше Серии А.

Таким образом, 35-летний форвард забивает не менее 20 мячей в чемпионате 11 сезонов подряд.

До «Ювентуса», за который Роналду выступает с лета 2018 года, футболист девять лет играл в мадридском «Реале».

Роналду – третий игрок в истории Серии А, забивший в 10 матчах подряд