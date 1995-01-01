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    Роналду забивает не менее 20 голов в чемпионате 11 сезонов подряд

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

    Этот гол стал для португальца 20-м в текущем розыгрыше Серии А.

    Таким образом, 35-летний форвард забивает не менее 20 мячей в чемпионате 11 сезонов подряд.

    До «Ювентуса», за который Роналду выступает с лета 2018 года, футболист девять лет играл в мадридском «Реале».

    Роналду – третий игрок в истории Серии А, забивший в 10 матчах подряд

    Источник: Sky Sports Statto

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4560

      серега кашин 56 минут назад

      с такой отдачей и формой ему и в следующем сезоне подсилу это повторить

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