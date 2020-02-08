Серия А. «Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной». Победный гол забил Малиновский

В 23-м туре Серии А «Аталанта» в гостях обыграла «Фиорентину».

Хозяева открыли счет в первом тайме, однако уже в начале второй половины встречи бергамаски сравняли счет. Победный гол забил украинский хавбек Руслан Малиновский.

Чемпионат Италии. 23-й тур

Фиорентина – Аталанта – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кьеза, 32; 1:1 – Сапата, 49; 1:2 – Малиновский, 72.

Фиорентина: Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Кастровилли, Пульгар (Соттиль, 79), Кьеза, Бенасси (Бадель, 85), Игор Жулио, Кутроне (Влахович, 46).

Аталанта: Голлини, Кастань, Гимшити, Паломино, Госенс, Гомес (Тамезе, 90), Пашалич (Малиновский, 64), Иличич, Фройлер, Толои, Сапата.

Предупреждения: Кастровилли (16), Сапата (27), Голлини (33), Влахович (59).

Календарь Серии А

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