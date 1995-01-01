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    Серия А. «Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной». Победный гол забил Малиновский

    В 23-м туре Серии А «Аталанта» в гостях обыграла «Фиорентину».

    Хозяева открыли счет в первом тайме, однако уже в начале второй половины встречи бергамаски сравняли счет. Победный гол забил украинский хавбек Руслан Малиновский.

    Чемпионат Италии. 23-й тур

    Фиорентина – Аталанта – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кьеза, 32; 1:1 – Сапата, 49; 1:2 – Малиновский, 72.

    Фиорентина: Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Кастровилли, Пульгар (Соттиль, 79), Кьеза, Бенасси (Бадель, 85), Игор Жулио, Кутроне (Влахович, 46).

    Аталанта: Голлини, Кастань, Гимшити, Паломино, Госенс, Гомес (Тамезе, 90), Пашалич (Малиновский, 64), Иличич, Фройлер, Толои, Сапата.

    Предупреждения: Кастровилли (16), Сапата (27), Голлини (33), Влахович (59).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: -643

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Красава Малиновский...Раз ты однофамилец маршала Малиновского желаю тебе такой же славы...Давай Руся, делай !

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