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    Марадишвили: «Бесспорно, ощущаю себя настоящим «конем»

    Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поговорил о психологии. Футболист горд выступать за москвичей.

    – Ты, можно сказать, в ЦСКА с пеленок, верно?

    — Да, но я не один такой. До меня были Игорь Акинфеев, Федька Чалов. Жора Щенников перешел в ЦСКА совсем молодым. Конечно, испытываю гордость, что с раннего возраста выступаю за наш клуб, вырос в нем. Бесспорно, я ощущаю себя настоящим армейцем, «конем».

    • Константин Марадишвили вместе с молодежным составом ЦСКА выиграл в сезоне-2018/19 чемпионат России.
    • Он был капитаном того состава.
    • В составе ЦСКА полузащитник провел три матча.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +310

      elessar arnor 10 минут назад

      докажи картофану, что Ахметова нужно допускать к основе в исключительных случаях

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