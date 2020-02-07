Марадишвили: «Бесспорно, ощущаю себя настоящим «конем»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поговорил о психологии. Футболист горд выступать за москвичей.

– Ты, можно сказать, в ЦСКА с пеленок, верно?

— Да, но я не один такой. До меня были Игорь Акинфеев, Федька Чалов. Жора Щенников перешел в ЦСКА совсем молодым. Конечно, испытываю гордость, что с раннего возраста выступаю за наш клуб, вырос в нем. Бесспорно, я ощущаю себя настоящим армейцем, «конем».