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Марадишвили: «Бесспорно, ощущаю себя настоящим «конем»

7 февраля 2020, 22:17
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поговорил о психологии. Футболист горд выступать за москвичей.

– Ты, можно сказать, в ЦСКА с пеленок, верно?

— Да, но я не один такой. До меня были Игорь Акинфеев, Федька Чалов. Жора Щенников перешел в ЦСКА совсем молодым. Конечно, испытываю гордость, что с раннего возраста выступаю за наш клуб, вырос в нем. Бесспорно, я ощущаю себя настоящим армейцем, «конем».

  • Константин Марадишвили вместе с молодежным составом ЦСКА выиграл в сезоне-2018/19 чемпионат России.
  • Он был капитаном того состава.
  • В составе ЦСКА полузащитник провел три матча.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Марадишвили Константин
Комментарии (1)
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vladimir-7
1581140927
Константин, удачи и успехов тебе в этом великом клубе ПФК ЦСКА.
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