Марадишвили: «Бесспорно, ощущаю себя настоящим «конем»

докажи картофану, что Ахметова нужно допускать к основе в исключительных случаях
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поговорил о психологии. Футболист горд выступать за москвичей.
– Ты, можно сказать, в ЦСКА с пеленок, верно?
— Да, но я не один такой. До меня были Игорь Акинфеев, Федька Чалов. Жора Щенников перешел в ЦСКА совсем молодым. Конечно, испытываю гордость, что с раннего возраста выступаю за наш клуб, вырос в нем. Бесспорно, я ощущаю себя настоящим армейцем, «конем».
- Константин Марадишвили вместе с молодежным составом ЦСКА выиграл в сезоне-2018/19 чемпионат России.
- Он был капитаном того состава.
- В составе ЦСКА полузащитник провел три матча.