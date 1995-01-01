Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Джано: «Уверен, «Спартак» исправит ситуацию. Желаю удачи пацанам»

    Бывший игрок «Спартака» Джано пожелал команде удачи. Зимой в качестве свободного агента грузин ушел в кипрский «Анортосис».

    «Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом» (1:1, 2:4 по пенальти). У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Георгий Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате», – сказал Джано.

    • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
    • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2124

      alarm 1 час назад

      одной правой исправят, как ты, легенда тарасофки!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21011

      VVM1964 > alarm 1 час назад

      Нууу - совет от знатока , но он тут не уместен , советую эту тему обсудить с боратом , а он с тобой гейскими новостями поделится

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75399
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru