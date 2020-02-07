Джано: «Уверен, «Спартак» исправит ситуацию. Желаю удачи пацанам»

Бывший игрок «Спартака» Джано пожелал команде удачи. Зимой в качестве свободного агента грузин ушел в кипрский «Анортосис».

«Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом» (1:1, 2:4 по пенальти). У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Георгий Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате», – сказал Джано.