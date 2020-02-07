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  • Джано: «Уверен, «Спартак» исправит ситуацию. Желаю удачи пацанам»

Джано: «Уверен, «Спартак» исправит ситуацию. Желаю удачи пацанам»

7 февраля 2020, 21:37
6

Бывший игрок «Спартака» Джано пожелал команде удачи. Зимой в качестве свободного агента грузин ушел в кипрский «Анортосис».

«Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом» (1:1, 2:4 по пенальти). У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Георгий Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате», – сказал Джано.

  • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
  • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vka1970
1581110631
Спасибо Джано. И тебе удачи !
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RotBerg
1581126487
Он и так всю карьеру, как болельщик на лавке просидел))
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kvm
1581151226
давай, до свиданья!
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rammax fcsm
1581163649
мои соболезнования зарплатной ведомости и лазарету Анортосиса...
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zigbert
1581181521
Спасибо за добрые слова Джано. Удачи тебе!
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