Джано: «Уверен, «Спартак» исправит ситуацию. Желаю удачи пацанам»

одной правой исправят, как ты, легенда тарасофки!
Бывший игрок «Спартака» Джано пожелал команде удачи. Зимой в качестве свободного агента грузин ушел в кипрский «Анортосис».
«Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом» (1:1, 2:4 по пенальти). У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Георгий Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате», – сказал Джано.
- Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
- Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.