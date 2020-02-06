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    Зидан – после вылета из кубка: «Тяжело пропускать четыре гола дома, но «Реалу» ничего не нужно менять»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в четвертьфинале Кубка Испании против «Сосьедада» (3:4).

    «Бывает, что не все идет так, как нужно, ведь это футбол. Сложная игра, но мы боролись до конца. Даже проигрывая 1:4, мы верили в то, что сможем переломить ситуацию.

    Мы принимаем поражение. Хочу поздравить «Сосьедад». Они действительно здорово играли.В воскресенье у нас игра с «Осасуной», нужно сконцентрироваться на ней. Тяжело пропускать четыре гола дома, но нам ничего не нужно менять. Надо продолжать то, что мы делаем.

    Отсутствие Каземиро? Он был не готов», – рассказал французский специалист.

    • Клуб из Мадрида прервал 21-матчевую беспроигрышную серию.
    • Впервые за 17 лет ни «Атлетико», ни «Реал», ни «Барселона» не сыграют в полуфинале Кубка.

    Источник: AS

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