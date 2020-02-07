Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак: «С каждым матчем Малком будет выглядеть сильнее»

7 февраля 2020, 01:06
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Малкома в товарищеском матче против «Сабуртало» (4:0). Набор кондиций у бразильца продолжается.

— Как оцените состояние Малкома?

— Он тренируется в общей группе и сегодня вышел на 30 минут. Ему обязательно нужна игровая практика, чтобы потихоньку набирать. Он полгода не играл, и естественно, сегодня нужно было почувствовать ритм матча. Плюс, сегодня игра была достаточно непростая — и по интенсивности, и по агрессивности. Самое важное — что он здоров, что получил игровую практику. Думаю, что с каждым матчем он будет выглядеть сильнее и набирать форму.

  • Осенью бразилец не играл из-за травмы.
  • «Зенит» купил футболиста летом у «Барселоны».
  • Действующие чемпионы лидируют в РПЛ с отрывом.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Семак Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1581045403
Надежды юношу питают...
Ответить
СМЕРШiРУ
1581070760
С каждым матчем Малколм будет выглядеть всё чернее и чернее всё бомжовее и бомжовее. Беги из этой помойки Маугли пока совсем не запоршивел. Позор бомжам!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+