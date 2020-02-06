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    Семак: «С каждым матчем Малком будет выглядеть сильнее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Малкома в товарищеском матче против «Сабуртало» (4:0). Набор кондиций у бразильца продолжается.

    — Как оцените состояние Малкома?

    — Он тренируется в общей группе и сегодня вышел на 30 минут. Ему обязательно нужна игровая практика, чтобы потихоньку набирать. Он полгода не играл, и естественно, сегодня нужно было почувствовать ритм матча. Плюс, сегодня игра была достаточно непростая — и по интенсивности, и по агрессивности. Самое важное — что он здоров, что получил игровую практику. Думаю, что с каждым матчем он будет выглядеть сильнее и набирать форму.

    • Осенью бразилец не играл из-за травмы.
    • «Зенит» купил футболиста летом у «Барселоны».
    • Действующие чемпионы лидируют в РПЛ с отрывом.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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