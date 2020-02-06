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    Глава «Крыльев Советов»: «Мы предложили Соболеву значительно более выгодные условия, чем «Спартак»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что самарский клуб предлагал форварду Александру Соболеву более выгодные условия, чем «Спартак».

    «По условиям соглашения с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу еще раз, что предложение «Спартака» было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли.

    Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере», – сказал Фетисов.

    • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
    • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
    • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2020 18:35
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2020, 20:38

      Что то в это мало верится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +811

      Valeron2790 7 февраля 2020, 03:04

      То что вы тупые на своём бомбардире, понятно давно, но вы похоже совсем тупые. Где тут про условия, выгоднее спартаковских? «Сделали достойное предложение на гораздо более выгодных условиях». С.у.к.а кретины.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 февраля 2020, 00:52

      Таких Соболевых пруд пруди, да никто не ищет и не приглашает. Нашим с.раным тренеришкам и бюрократам легче тупого негра купить!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 февраля 2020, 00:21

      Человек решил сменить один город на другой.Более комфортабельный.Надеюсь, что всё у него получится....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3493

      serhio80 6 февраля 2020, 23:39

      5 лямов за паспортиста не самые большие деньги) Гинер по зенитовской схеме чтоли работал? 50к рублей и картонный макет игрока в подарок?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 февраля 2020, 20:53

      Соболев рванул в "город победившего коммунизма". Можно понять как человека, но нельзя понять как личность. Мы " ... сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях". Удачи ему в Спартаке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 февраля 2020, 19:25

      просто парень решил жить в столице

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 6 февраля 2020, 18:41

      Название статьи не соответствует содержанию. "сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях" - где тут про Спартак? На более выгодных условиях, чем раньше у него были. Журналисты.

      10
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > PUZIAKA 6 февраля 2020, 21:52

      Согласен. Заголовок или намеренная ложь с целью нагадить в сторону Спартака или некомпетентность автора.

      6
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