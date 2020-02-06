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  • Глава «Крыльев Советов»: «Мы предложили Соболеву значительно более выгодные условия, чем «Спартак»

Глава «Крыльев Советов»: «Мы предложили Соболеву значительно более выгодные условия, чем «Спартак»

6 февраля 2020, 18:35
10

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что самарский клуб предлагал форварду Александру Соболеву более выгодные условия, чем «Спартак».

«По условиям соглашения с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу еще раз, что предложение «Спартака» было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли.

Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере», – сказал Фетисов.

  • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
  • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
  • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (10)
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PUZIAKA
1581003685
Название статьи не соответствует содержанию. "сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях" - где тут про Спартак? На более выгодных условиях, чем раньше у него были. Журналисты.
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серега кашин
1581006348
просто парень решил жить в столице
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+50/-50
1581011617
Соболев рванул в "город победившего коммунизма". Можно понять как человека, но нельзя понять как личность. Мы " ... сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях". Удачи ему в Спартаке.
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serhio80
1581021566
5 лямов за паспортиста не самые большие деньги) Гинер по зенитовской схеме чтоли работал? 50к рублей и картонный макет игрока в подарок?
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vka1970
1581024061
Человек решил сменить один город на другой.Более комфортабельный.Надеюсь, что всё у него получится....
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paracetamol
1581025940
Таких Соболевых пруд пруди, да никто не ищет и не приглашает. Нашим с.раным тренеришкам и бюрократам легче тупого негра купить!
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Valeron2790
1581033891
То что вы тупые на своём бомбардире, понятно давно, но вы похоже совсем тупые. Где тут про условия, выгоднее спартаковских? «Сделали достойное предложение на гораздо более выгодных условиях». С.у.к.а кретины.
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zigbert
1581097096
Что то в это мало верится.
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