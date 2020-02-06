Глава «Крыльев Советов»: «Мы предложили Соболеву значительно более выгодные условия, чем «Спартак»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что самарский клуб предлагал форварду Александру Соболеву более выгодные условия, чем «Спартак».

«По условиям соглашения с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу еще раз, что предложение «Спартака» было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли.

Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере», – сказал Фетисов.