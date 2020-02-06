Журналист Егоров: Бабурин получил травму в матче со «Спартаком». Вратарь «Ростова» пропустит месяц

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин получил повреждение в матче со «Спартаком» (1:2) в первом туре товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер.

«Повторное обследование в Германии показало, что вратарь «Ростова» Егор Бабурин избежал серьезной травмы колена. Вратарь получил повреждение во встрече со «Спартаком» на турнире Кубок «Париматч» Премьер. Подозрения на серьезные проблемы с коленом не подтвердились – голкипер пропустит около месяца», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

В этом сезоне Бабурин сыграл 12 матчей в РПЛ, пропустил 19 мячей.

26-летний вратарь – воспитанник «Зенита».

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