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    Журналист Егоров: Бабурин получил травму в матче со «Спартаком». Вратарь «Ростова» пропустит месяц

    Голкипер «Ростова» Егор Бабурин получил повреждение в матче со «Спартаком» (1:2) в первом туре товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер.

    «Повторное обследование в Германии показало, что вратарь «Ростова» Егор Бабурин избежал серьезной травмы колена. Вратарь получил повреждение во встрече со «Спартаком» на турнире Кубок «Париматч» Премьер. Подозрения на серьезные проблемы с коленом не подтвердились – голкипер пропустит около месяца», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

    • В этом сезоне Бабурин сыграл 12 матчей в РПЛ, пропустил 19 мячей.
    • 26-летний вратарь – воспитанник «Зенита».

    Карпин – о поражении от «Спартака»: «По барабану»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21631

      oyabun 1 час назад

      Хорошо, что ничего серьезного. Здоровья Егору!

      0
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      Рейтинг: +2105

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

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