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  • Кепа: «Яшин был фантастическим голкипером. Правильно, что приз лучшему вратарю мира назван в его честь»

Кепа: «Яшин был фантастическим голкипером. Правильно, что приз лучшему вратарю мира назван в его честь»

5 февраля 2020, 15:31
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о голкипере сборной СССР Льве Яшине.

«У нас не было шансов прогуляться по городам ЧМ-2018. Удалось посмотреть только Краснодар, где базировалась наша сборная. Скажу честно: Россия меня удивила. В хорошем смысле. Мы были очень довольны условиями, которые нам предоставили, и тем, как нас принимали болельщики.

Яшин был фантастическим вратарем, не зря его прозвали Черный Паук. К сожалению, у меня не было шансов увидеть его игру, слышал о ней только от очевидцев. Он сделал очень много для позиции вратаря, поэтому считаю правильным, что приз лучшему вратарю мира был назван в его честь.

Рад и благодарен, что попал в число номинантов на эту премию. Очень приятно, что моя фамилия была в списке претендентов на этот приз, да еще и рядом с фамилиями таких людей — выдающихся вратарей современности», – сказал Кепа в интервью Окко Спорт.

  • Приз имени Яшина учрежден журналом France Football в 2019 году.
  • Первым обладателем награды стал голкипер «Ливерпуля» Алисон.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси СССР Кепа Яшин Лев
Комментарии (1)
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Стаz
1580906669
Чертовски приятно
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