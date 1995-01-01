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    Кепа: «Яшин был фантастическим голкипером. Правильно, что приз лучшему вратарю мира назван в его честь»

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о голкипере сборной СССР Льве Яшине.

    «У нас не было шансов прогуляться по городам ЧМ-2018. Удалось посмотреть только Краснодар, где базировалась наша сборная. Скажу честно: Россия меня удивила. В хорошем смысле. Мы были очень довольны условиями, которые нам предоставили, и тем, как нас принимали болельщики.

    Яшин был фантастическим вратарем, не зря его прозвали Черный Паук. К сожалению, у меня не было шансов увидеть его игру, слышал о ней только от очевидцев. Он сделал очень много для позиции вратаря, поэтому считаю правильным, что приз лучшему вратарю мира был назван в его честь.

    Рад и благодарен, что попал в число номинантов на эту премию. Очень приятно, что моя фамилия была в списке претендентов на этот приз, да еще и рядом с фамилиями таких людей — выдающихся вратарей современности», – сказал Кепа в интервью Окко Спорт.

    • Приз имени Яшина учрежден журналом France Football в 2019 году.
    • Первым обладателем награды стал голкипер «Ливерпуля» Алисон.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2057

      alarm 29 минут назад

      посмотрел на днях фильм. и если легенду 17 ещё хоть раз можно пересмотреть - то про Яшина вообще несмотрибельную хрень сняли.

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      Рейтинг: +1024

      Стаz 1 час назад

      Чертовски приятно

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