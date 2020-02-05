Владислав Игнатьев – о матче со «Спартаком»: «Неважно, товарищеский он или официальный. Будем рубиться»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящей игры Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака».

— Показалось, что «Партизан» играл против «Локо» жестковато. Возникало ощущение, что это не товарищеская встреча.

— Ну, все-таки надо понимать, что мы участвуем в турнире. Всем командам так или иначе хочется взять кубок. В нашем матче с «Партизаном» никто не хотел уступать, и поэтому получилась такая жесткая игра.

— Впереди матч против «Спартака». Команды будут так же рубиться?

— Конечно. Неважно, товарищеский это матч или официальный. Любая команда хочет победить.