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    Владислав Игнатьев – о матче со «Спартаком»: «Неважно, товарищеский он или официальный. Будем рубиться»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящей игры Кубка «Париматч» Премьер против «Спартака».

    — Показалось, что «Партизан» играл против «Локо» жестковато. Возникало ощущение, что это не товарищеская встреча.

    — Ну, все-таки надо понимать, что мы участвуем в турнире. Всем командам так или иначе хочется взять кубок. В нашем матче с «Партизаном» никто не хотел уступать, и поэтому получилась такая жесткая игра.

    — Впереди матч против «Спартака». Команды будут так же рубиться?

    — Конечно. Неважно, товарищеский это матч или официальный. Любая команда хочет победить.

    • Встреча команд пройдет сегодня в Дохе.
    • Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2056

      Борат 58 минут назад

      должны на классе уделывать хряков !
      надо лишить их единственного возможного трофея в сезоне !
      кубок фон-бет матч премьер - мечта поросей !
      гы-гы

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