Тихонов: «Спартак» 1997-1998 годов боролся бы сейчас за золото»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов выразил уверенность, что московская команда образца 1997-1998 годов боролась бы за первое место в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Если взять состав 1997–1998 годов, то конкуренцию в борьбе за золото, конечно, составляли бы. Как минимум были бы на месте выше нынешнего. Сейчас-то ниже уже некуда.

В «Спартаке» мы многое вытаскивали на характере, а не только на мастерстве. Бывало, выходишь на разминку в матче Лиги чемпионов и чувствуешь: сил нет. Тренировки были тяжeлыми, график — предельно плотным. И как играть? Доставали как-то внутренние резервы. Я уверен, что футбол Романцева был бы жизнеспособен и в сегодняшних реалиях. После каждой тренировки мы уползали с поля. Зато это помогало нам держать интенсивность по ходу игры», — сказал Тихонов.