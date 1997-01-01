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    Тихонов: «Спартак» 1997-1998 годов боролся бы сейчас за золото»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов выразил уверенность, что московская команда образца 1997-1998 годов боролась бы за первое место в нынешнем розыгрыше РПЛ.

    «Если взять состав 1997–1998 годов, то конкуренцию в борьбе за золото, конечно, составляли бы. Как минимум были бы на месте выше нынешнего. Сейчас-то ниже уже некуда.

    В «Спартаке» мы многое вытаскивали на характере, а не только на мастерстве. Бывало, выходишь на разминку в матче Лиги чемпионов и чувствуешь: сил нет. Тренировки были тяжeлыми, график — предельно плотным. И как играть? Доставали как-то внутренние резервы. Я уверен, что футбол Романцева был бы жизнеспособен и в сегодняшних реалиях. После каждой тренировки мы уползали с поля. Зато это помогало нам держать интенсивность по ходу игры», — сказал Тихонов.

    • Тихонов играл за «Спартак» с 1992 по 2002 год.
    • Сейчас команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6728

      mihail200606 11 минут назад

      Если бы да кабы... Как можно сравнивать.. Больше 20 лет прошло..

      0
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      Рейтинг: +838

      Hektor 84 21 минуту назад

      Тот состав скорее был бы бессменным чемпионом

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