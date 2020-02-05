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Тихонов: «Спартак» 1997-1998 годов боролся бы сейчас за золото»

5 февраля 2020, 08:36
10

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов выразил уверенность, что московская команда образца 1997-1998 годов боролась бы за первое место в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Если взять состав 1997–1998 годов, то конкуренцию в борьбе за золото, конечно, составляли бы. Как минимум были бы на месте выше нынешнего. Сейчас-то ниже уже некуда.

В «Спартаке» мы многое вытаскивали на характере, а не только на мастерстве. Бывало, выходишь на разминку в матче Лиги чемпионов и чувствуешь: сил нет. Тренировки были тяжeлыми, график — предельно плотным. И как играть? Доставали как-то внутренние резервы. Я уверен, что футбол Романцева был бы жизнеспособен и в сегодняшних реалиях. После каждой тренировки мы уползали с поля. Зато это помогало нам держать интенсивность по ходу игры», — сказал Тихонов.

  • Тихонов играл за «Спартак» с 1992 по 2002 год.
  • Сейчас команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (10)
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Hektor 84
1580882900
Тот состав скорее был бы бессменным чемпионом
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mihail200606
1580883533
Если бы да кабы... Как можно сравнивать.. Больше 20 лет прошло..
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vmonomah17
1580885579
Тот Спартак мог бороться за кубок чемпионов, не то что рпл.
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Spinorr
1580892051
Понятно, все. С уважением отношусь к Тихонову, но после этих слов понятно, почему он не станет большим тренером.
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алдан2014
1580898610
А что борат тут ещё не отметился грязным пасквилем?
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fitt
1580955473
90-ые... Москва... Братки...
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