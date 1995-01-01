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    Карпин – о победе над «Партизаном»: «Был доволен игрой «Ростова» до замен»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер против «Партизана».

    «До 70-й минуты был доволен игрой, до замен.

    Пока еще не понятно, что с Норманном. Думаю, что никакой серьезной травмы на месяц-два нет.

    Какой прогресс ожидаю к третьей игре? Во всем. Физическая форма набирается за счет минут, проведенных на поле. Посмотрим, кто будет играть. Может быть, дадим побольше времени тем, кто меньше сыграл. Возможно, те, кто играл, получат еще больше игрового времени, посмотрим по физическому состоянию футболистов.

    Есть ли у меня понимание по поводу основного состава? В голове у меня есть состав, но до первой игры в РПЛ еще 25 дней, все может измениться», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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