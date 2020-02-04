Президент «Спартака» Леонид Федун высказался о проходящем в Катаре Кубке «Париматч» Премьер.

«Думаю, такой формат подготовки интересен игрокам. Здесь отличные условия, великолепные поля. Сами игроки соскучились по футболу, и для них турнир в радость. Помогает ли команде готовиться отсутствие скандалов вокруг клуба этой зимой? Любой кипиш, кроме некролога, – в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться», – заявил Федун.