рылы, когда уже в фнл свалите ?
хочется отдохнуть от вашего спартаковского духа протухшего !
гы-гы
Президент «Спартака» Леонид Федун высказался о проходящем в Катаре Кубке «Париматч» Премьер.
«Думаю, такой формат подготовки интересен игрокам. Здесь отличные условия, великолепные поля. Сами игроки соскучились по футболу, и для них турнир в радость. Помогает ли команде готовиться отсутствие скандалов вокруг клуба этой зимой? Любой кипишь, кроме некролога, – в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться», – заявил Федун.
- «Спартак» – победитель первого розыгрыша Кубка «Матч Премьер» 2019.
- После победы над «Ростовом» в первом туре московский клуб лидирует с тремя очками.