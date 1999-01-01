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    Федун – о Кубке «Париматч» Премьер: «Любой кипишь, кроме некролога, – в кассу»

    Президент «Спартака» Леонид Федун высказался о проходящем в Катаре Кубке «Париматч» Премьер.

    «Думаю, такой формат подготовки интересен игрокам. Здесь отличные условия, великолепные поля. Сами игроки соскучились по футболу, и для них турнир в радость. Помогает ли команде готовиться отсутствие скандалов вокруг клуба этой зимой? Любой кипишь, кроме некролога, – в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться», – заявил Федун.

    • «Спартак» – победитель первого розыгрыша Кубка «Матч Премьер» 2019.
    • После победы над «Ростовом» в первом туре московский клуб лидирует с тремя очками.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2032

      Борат 22 минуты назад

      рылы, когда уже в фнл свалите ?
      хочется отдохнуть от вашего спартаковского духа протухшего !
      гы-гы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1973

      Давид59 37 минут назад

      Кипишь? Это на каком? На блатном что-ли?

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