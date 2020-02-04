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  • Федун – о Кубке «Париматч» Премьер: «Любой кипиш, кроме некролога, – в кассу»

Федун – о Кубке «Париматч» Премьер: «Любой кипиш, кроме некролога, – в кассу»

4 февраля 2020, 09:54
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Президент «Спартака» Леонид Федун высказался о проходящем в Катаре Кубке «Париматч» Премьер.

«Думаю, такой формат подготовки интересен игрокам. Здесь отличные условия, великолепные поля. Сами игроки соскучились по футболу, и для них турнир в радость. Помогает ли команде готовиться отсутствие скандалов вокруг клуба этой зимой? Любой кипиш, кроме некролога, – в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться», – заявил Федун.

  • «Спартак» – победитель первого розыгрыша Кубка «Матч Премьер» 2019.
  • После победы над «Ростовом» в первом туре московский клуб лидирует с тремя очками.

Источник: «Известия»
Спартак Федун Леонид
Комментарии (3)
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Давид59
1580802312
Кипишь? Это на каком? На блатном что-ли?
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