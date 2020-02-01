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    Неймар покрасил волосы в розовый цвет

    Нападающий «ПСЖ» Неймар сменил имидж.

    Бразильский футболист покрасил волосы в розовый цвет.

    Кроме того, перед матчем с «Монпелье» форвард в память о баскетболисте Коби Брайанте надел футболку с его именем.

    • Неймар забил 13 голов в 14 матчах этого сезона Лиги 1.
    • Его контракт с парижской командой рассчитан до 2022 года.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +258

      kliker 1 час назад

      Бомбардир, так держать, больше хайпа, ещё больше желтизны.
      А ведь могли про тот же вчерашний матч написать, что судья-неадекват ни за что показал карточку Неймару. С каких это пор такие финты запрещены в футболе?
      Ссылка на финт:
      https://www.youtube.com/watch?v=5YyPHlnOfOU

      0
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    • ...
      Рейтинг: +747

      fan-man 1 час назад

      Петух

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1848

      alarm 2 часа назад

      в спартак засобирался?

      1
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      Рейтинг: +26

      борат и alarm питушня > alarm 11 минут назад

      точно не в голубой зенит хахахах

      0
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      Рейтинг: +4718

      Lester84 2 часа назад

      Пора ему уже каминг-аут делать

      0
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      Рейтинг: +2239

      BlackMurder 2 часа назад

      дибил че)

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