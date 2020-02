Неймар покрасил волосы в розовый цвет

Нападающий «ПСЖ» Неймар сменил имидж.

Бразильский футболист покрасил волосы в розовый цвет.

Кроме того, перед матчем с «Монпелье» форвард в память о баскетболисте Коби Брайанте надел футболку с его именем.

Neymar honors Kobe in a custom PSG kit for the Mamba pic.twitter.com/kflLGLR9Eu