Неймар покрасил волосы в розовый цвет

Нападающий «ПСЖ» Неймар сменил имидж.

Бразильский футболист покрасил волосы в розовый цвет.

Кроме того, перед матчем с «Монпелье» форвард в память о баскетболисте Коби Брайанте надел футболку с его именем.

Неймар забил 13 голов в 14 матчах этого сезона Лиги 1.

Его контракт с парижской командой рассчитан до 2022 года.