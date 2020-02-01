Неймар покрасил волосы в розовый цвет

Бомбардир, так держать, больше хайпа, ещё больше желтизны.
А ведь могли про тот же вчерашний матч написать, что судья-неадекват ни за что показал карточку Неймару. С каких это пор такие финты запрещены в футболе?
Ссылка на финт:
https://www.youtube.com/watch?v=5YyPHlnOfOU
Нападающий «ПСЖ» Неймар сменил имидж.
Бразильский футболист покрасил волосы в розовый цвет.
Кроме того, перед матчем с «Монпелье» форвард в память о баскетболисте Коби Брайанте надел футболку с его именем.
- Неймар забил 13 голов в 14 матчах этого сезона Лиги 1.
- Его контракт с парижской командой рассчитан до 2022 года.
Neymar honors Kobe in a custom PSG kit for the Mamba pic.twitter.com/kflLGLR9Eu— Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2020