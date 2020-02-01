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  • Карпин: «Результат на Кубке «Париматч» Премьер – до одного места. Проиграем 0:5 – ничего страшного»

Карпин: «Результат на Кубке «Париматч» Премьер – до одного места. Проиграем 0:5 – ничего страшного»

1 февраля 2020, 23:49
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед стартом товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер предупредил, что результаты игр для него не на первом месте. В первом туре южане уступили «Спартаку» со счетом 1:2.

«Вы никак не можете поверить, себе вбить в голову, что нам, тренерам, на результат на таких турнирах – до одного места. Проиграем 0:5 – ничего страшного, будет больше пищи для размышлений. Выиграем 3:0 – ну, окей. Вообще по барабану.

Все команды играют под нагрузками, смешанными составами. Я не рассматриваю это как турнир. Просто контрольные матчи. Мы очки не считаем», – сказал Карпин.

  • «Ростов» в таблице турнира занимает последнее место.
  • В следующем туре южане встретятся с «Партизаном».
  • «Ростов» в таблице РПЛ занимает третье место.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Чехов на Садовой
1580595790
Ежели организаторы хотят видеть реальную рубку, необходимо значительно повысить материальный стимул. Такое нынче время, такие нравы. Нравится, не нравится - плати моя красавица. А то бегают всякие шнобеля и прочие геничи, создают видимость бурной деятельности, интригу из пальца высасывают. Тедеске оно может и нужно, для имиджа выигрывать. А остальным командам нужна форма на конец сезона для чемпа. Там ставки - выход в кубки. Такова жизнь, млять.
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Серёга Краснодарский
1580623105
правильно на них канал задница рвет. болелы на игру приходят в телеке переживают а этому чучело эстонском пофигизм. удивлен что не увидел комментариев болел ростовских и руководства. а это чудо барбоса получает за участие в турнире?
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алдан2014
1580629475
Как то неуважительно к болельщикам.
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subbotaspartak
1580632141
Стрёмно как-то звучит, Валера от души говорит? Или крутого изображает И болельщиков не уважает.
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Hektor 84
1580643204
Журналюшка со срач тв такой же тупой как его начальница Канделаки. Я бы на месте Валеры еще по **** ему съездил.
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