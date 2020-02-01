Карпин: «Результат на Кубке «Париматч» Премьер – до одного места. Проиграем 0:5 – ничего страшного»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед стартом товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер предупредил, что результаты игр для него не на первом месте. В первом туре южане уступили «Спартаку» со счетом 1:2.

«Вы никак не можете поверить, себе вбить в голову, что нам, тренерам, на результат на таких турнирах – до одного места. Проиграем 0:5 – ничего страшного, будет больше пищи для размышлений. Выиграем 3:0 – ну, окей. Вообще по барабану.

Все команды играют под нагрузками, смешанными составами. Я не рассматриваю это как турнир. Просто контрольные матчи. Мы очки не считаем», – сказал Карпин.