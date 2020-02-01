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    Карпин: «Результат на Кубке «Париматч» Премьер – до одного места. Проиграем 0:5 – ничего страшного»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед стартом товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер предупредил, что результаты игр для него не на первом месте. В первом туре южане уступили «Спартаку» со счетом 1:2.

    «Вы никак не можете поверить, себе вбить в голову, что нам, тренерам, на результат на таких турнирах – до одного места. Проиграем 0:5 – ничего страшного, будет больше пищи для размышлений. Выиграем 3:0 – ну, окей. Вообще по барабану.

    Все команды играют под нагрузками, смешанными составами. Я не рассматриваю это как турнир. Просто контрольные матчи. Мы очки не считаем», – сказал Карпин.

    • «Ростов» в таблице турнира занимает последнее место.
    • В следующем туре южане встретятся с «Партизаном».
    • «Ростов» в таблице РПЛ занимает третье место.

    Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»

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    01.02.2020 23:49
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