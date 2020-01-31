Джан – игрок дортмундской «Боруссии»

Как и ожидалось, полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан пополнил дортмундскую «Боруссию». Немцы взяли футболиста в аренду до конца сезона.
«В лице Джана мы получаем футболиста сборной, который может играть не на одной позиции. Помимо техники, игрок обладает выраженной волей к победе», – сказал спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк.
- Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года.
- В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии.
- «Боруссия» в Бундеслиге занимает четвертое место.
Источник: официальный сайт «Боруссии»