Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джан – игрок дортмундской «Боруссии»

    Как и ожидалось, полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан пополнил дортмундскую «Боруссию». Немцы взяли футболиста в аренду до конца сезона.

    «В лице Джана мы получаем футболиста сборной, который может играть не на одной позиции. Помимо техники, игрок обладает выраженной волей к победе», – сказал спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк.

    • Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии.
    • «Боруссия» в Бундеслиге занимает четвертое место.

    Источник: официальный сайт «Боруссии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2020 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11