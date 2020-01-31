Журналист Скира: Джан сегодня пройдет медосмотр в «Боруссию» Д

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».
Сегодня футболист пройдет медобследование, после чего будет объявлено о переходе.
По информации источника, стороны договорились об аренде стоимостью в один миллион евро с обязательным выкупом за 26 миллионов евро.
Футболист будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.
- Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года.
- В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии.
Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры
Николо Скира – спортивный журналист, инсайдер. Аудитория в твиттере – более 60 тысяч подписчиков.