Журналист Скира: Джан сегодня пройдет медосмотр в «Боруссию» Д

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

Сегодня футболист пройдет медобследование, после чего будет объявлено о переходе.

По информации источника, стороны договорились об аренде стоимостью в один миллион евро с обязательным выкупом за 26 миллионов евро.

Футболист будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.