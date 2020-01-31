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Журналист Скира: Джан сегодня пройдет медосмотр в «Боруссию» Д

31 января 2020, 11:18

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

Сегодня футболист пройдет медобследование, после чего будет объявлено о переходе.

По информации источника, стороны договорились об аренде стоимостью в один миллион евро с обязательным выкупом за 26 миллионов евро.

Футболист будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

  • Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года.
  • В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии.

Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры

Николо Скира – спортивный журналист, инсайдер. Аудитория в твиттере – более 60 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Ювентус Боруссия Д Джан Эмре
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