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    Журналист Скира: Джан сегодня пройдет медосмотр в «Боруссию» Д

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

    Сегодня футболист пройдет медобследование, после чего будет объявлено о переходе.

    По информации источника, стороны договорились об аренде стоимостью в один миллион евро с обязательным выкупом за 26 миллионов евро.

    Футболист будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    • Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии.

    Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры

    Николо Скира – спортивный журналист, инсайдер. Аудитория в твиттере – более 60 тысяч подписчиков.

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    31.01.2020 11:18
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