Азар и Бэйл не сыграют в матче «Реал» – «Атлетико»

«Реал» назвал футболистов, попавших в заявку на матч 22-го тура Примеры против «Атлетико».
В список не попали вингеры Эден Азар и Гарет Бэйл.
Заявка «Реала»:
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
- Матч «Реал» – «Атлетико» пройдет в субботу.
Источник: твиттер «Реала»