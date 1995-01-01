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    Азар и Бэйл не сыграют в матче «Реал» – «Атлетико»

    «Реал» назвал футболистов, попавших в заявку на матч 22-го тура Примеры против «Атлетико».

    В список не попали вингеры Эден Азар и Гарет Бэйл.

    Заявка «Реала»:

    Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

    Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

    Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

    • Матч «Реал» – «Атлетико» пройдет в субботу.

    Источник: твиттер «Реала»

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