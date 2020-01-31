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Азар и Бэйл не сыграют в матче «Реал» – «Атлетико»

31 января 2020, 18:56
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«Реал» назвал футболистов, попавших в заявку на матч 22-го тура Примеры против «Атлетико».

В список не попали вингеры Эден Азар и Гарет Бэйл.

Заявка «Реала»:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

  • Матч «Реал» – «Атлетико» пройдет в субботу.

Источник: твиттер «Реала»
Испания. Примера Реал Атлетико Бэйл Гарет Азар Эден
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