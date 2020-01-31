Азар и Бэйл не сыграют в матче «Реал» – «Атлетико»

«Реал» назвал футболистов, попавших в заявку на матч 22-го тура Примеры против «Атлетико».

В список не попали вингеры Эден Азар и Гарет Бэйл.

Заявка «Реала»:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.