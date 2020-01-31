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  • «Не знаю, откуда такая информация». Агент Миранчука отреагировал на новость о предложении «Милана»

«Не знаю, откуда такая информация». Агент Миранчука отреагировал на новость о предложении «Милана»

31 января 2020, 17:54

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о предложении «Милана».

«Милан делал предложение «Локомотиву» по Алексею Миранчуку? Я не знаю, откуда такая информация», – сказал Шпинев.

  • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
  • Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Милан Миранчук Алексей
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