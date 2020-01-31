«Не знаю, откуда такая информация». Агент Миранчука отреагировал на новость о предложении «Милана»

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о предложении «Милана».

«Милан делал предложение «Локомотиву» по Алексею Миранчуку? Я не знаю, откуда такая информация», – сказал Шпинев.

Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку