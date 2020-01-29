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    Президент «Оренбурга»: «Заинтересованы в Кокорине. Если будет возможность – арендуем его»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил о желании взять в аренду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Оренбург» заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин. Если у нас будет возможность взять его в аренду, то мы это сделаем», – сказал Кияев.

    • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.
    • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

    Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +562

      Spartak Piter 18 минут назад

      Да норм так . Сразу эти прислужники плешивого царя сказали Оренбургу вмешаться. Цирк.

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      Рейтинг: +13780

      bset 39 минут назад

      Газпромовская рулетка. Куда же пойдет Кокорин - в Зенит-2, в Сочи или в Оренбург? Какой газпромовский фарм-клуб поедет спасть нападающий?

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      Рейтинг: +36953

      portero > bset 6 минут назад

      еще Урал с Ахматом тоже желание имели , Кокорина взять себе, хотя могли указания получить...

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      Рейтинг: +9

      daqo30 53 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +1902

      neveldomha 1 час назад

      Это ж сколько нужно пуховых платков продать, чтобы Кокорина арендовать?)))

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      Рейтинг: +36953

      portero > neveldomha 3 минуты назад

      там добыча есть однако, в 70х годах катался в тех степях, вышка в степи и месяцами газ горит(может и годами)

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      Рейтинг: +1308

      x-x-x-x-x 1 час назад

      Вот ещё один клон газпрома. Что туда что в Сочи какая разница?

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