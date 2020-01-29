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  • Президент «Оренбурга»: «Заинтересованы в Кокорине. Если будет возможность – арендуем его»

Президент «Оренбурга»: «Заинтересованы в Кокорине. Если будет возможность – арендуем его»

29 января 2020, 15:20
12

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил о желании взять в аренду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Оренбург» заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин. Если у нас будет возможность взять его в аренду, то мы это сделаем», – сказал Кияев.

  • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.
  • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Кокорин Александр
Комментарии (12)
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1580301002
Вот ещё один клон газпрома. Что туда что в Сочи какая разница?
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neveldomha
1580301100
Это ж сколько нужно пуховых платков продать, чтобы Кокорина арендовать?)))
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bset
1580302733
Газпромовская рулетка. Куда же пойдет Кокорин - в Зенит-2, в Сочи или в Оренбург? Какой газпромовский фарм-клуб поедет спасть нападающий?
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Spartak Piter
1580303954
Да норм так . Сразу эти прислужники плешивого царя сказали Оренбургу вмешаться. Цирк.
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VVM1964
1580308903
А " Боливар выдержит двоих ? ))) " - Сможет ли Зенит обеспечить полноценно своих сателлитов качественными игроками ???
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Ubuntu
1580310873
Ну так а в чём проблема то. Почему "батька" Зенит решил своему Сочи дать Кокорин а, а своему Оренбургу нет
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Ганнибал Лектор
1580316337
Лучше в Урал. Тут искренне рады Кокорину, и никто не боится могущественных решал, которым жалуется узкоглазый
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Hektor 84
1580326172
Каждому фарм клубу дать по Кокоше)))
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Александ1982
1580327663
старших газпром прикажет местному газораздатчику и тем деваться некуда
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