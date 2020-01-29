Президент «Оренбурга»: «Заинтересованы в Кокорине. Если будет возможность – арендуем его»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил о желании взять в аренду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Оренбург» заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин. Если у нас будет возможность взять его в аренду, то мы это сделаем», – сказал Кияев.

Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но сам Кокорин от перехода отказался.

Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»