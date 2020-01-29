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  • «Молодец, молодец». «Спартак» начал работу на сборе в Дохе. Матч с «Ростовом» – через два дня

«Молодец, молодец». «Спартак» начал работу на сборе в Дохе. Матч с «Ростовом» – через два дня

29 января 2020, 11:06
6

Второй зимний сбор «Спартака» в Катаре стартовал. Пресс-служба опубликовала видео с тренировки команды.

«Молодец, молодец», – подбадривает во время работы футболистов один из тренеров.

Москвичи готовятся к Кубку «Париматч» Премьер, который стартует 1 февраля, в субботу. В этот день «Спартак» проведет матч против «Ростова».

  • Другие участники товарищеского турнира – «Локомотив», «Партизан».
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
  • «Ростов» занимает третье место – в зоне Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (6)
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seth343
1580288706
А ты откуда вынырнул?
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_Marqella_
1580297876
Кому интересен этот кубок «Париматч»....???? встречаются два аутсайдера....ну такое...)))
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Диктор
1580305319
Работайте ребят ,работайте.
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vka1970
1580323861
Заждался я что то весны. Всё таки надеюсь, что Тед достучится до наших ногомячистов и весной мы увидим другой футбол.
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