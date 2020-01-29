«Молодец, молодец». «Спартак» начал работу на сборе в Дохе. Матч с «Ростовом» – через два дня

Второй зимний сбор «Спартака» в Катаре стартовал. Пресс-служба опубликовала видео с тренировки команды.
«Молодец, молодец», – подбадривает во время работы футболистов один из тренеров.
Москвичи готовятся к Кубку «Париматч» Премьер, который стартует 1 февраля, в субботу. В этот день «Спартак» проведет матч против «Ростова».
- Другие участники товарищеского турнира – «Локомотив», «Партизан».
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
- «Ростов» занимает третье место – в зоне Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер «Спартака»