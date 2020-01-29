Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    «Молодец, молодец». «Спартак» начал работу на сборе в Дохе. Матч с «Ростовом» – через два дня

    Второй зимний сбор «Спартака» в Катаре стартовал. Пресс-служба опубликовала видео с тренировки команды.

    «Молодец, молодец», – подбадривает во время работы футболистов один из тренеров.

    Москвичи готовятся к Кубку «Париматч» Премьер, который стартует 1 февраля, в субботу. В этот день «Спартак» проведет матч против «Ростова».

    • Другие участники товарищеского турнира – «Локомотив», «Партизан».
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
    • «Ростов» занимает третье место – в зоне Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:06
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +822

      seth343 51 минуту назад

      А ты откуда вынырнул?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Борат 1 час назад

      молодец, молодец, получишь в по-пу огурец !
      ох уж эти невольники и мужеложцы ... фу противно !
      гы-гы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75282
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru