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  • Уткин: «Роналдиньо войдет в историю как самый одаренный от природы дурачок»

Уткин: «Роналдиньо войдет в историю как самый одаренный от природы дурачок»

29 января 2020, 07:59
23

Видеоблогер Василий Уткин дал характеристику бывшему игроку сборной Бразилии Роналдиньо. По мнению журналиста, у бразильца отсутствовала личность.

«Именно во время баскетболиста Коби Брайанта в футболе пришелся Роналдиньо. Наверное, более одаренного от природы (или от бога) футболиста просто не было. Он был силен, техничен, пластичен, быстр, но у него практически полностью отсутствовала личность. Он войдет в историю как самый одаренный от природы дурачок», – считает Уткин.

  • С 1999 по 2013 год Роналдиньо провел 97 матчей за сборную Бразилии, забил 33 гола.
  • Больше всего матчей на клубном уровне игрок провел за «Барселону» (2003-2008 годы).
  • Роналдиньо – чемпион мира 2002 года.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Бразилия. Серия А Роналдиньо Уткин Василий
Комментарии (23)
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19831170
1580274828
Вася, чья бы мычала.... Ты вот точно будешь в истории самым конченым долба..м.
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KOLBIS
1580275460
Как просто оскорбить человека...Если в башке масла нет,сандаль не вставишь...Эх Вася,Вася...
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Proker
1580275885
Уткин сам дурачок из Российско природы
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bset
1580275983
Все сразу накинутся на Уткина и только те, кто хоть как-то интересовался карьерой Роналдиньо, знают, что его поперли из Барселоны за то, что он загулял и начал втягивать молодежь. Поэтому первым делом Гвардиола убрал его из команды, чтобы не мешал другим профессионально заниматься своим делом. Так что по факту Уткин прав - самый одаренный футболист за всю историю загубил свою карьеру гулянками и алкоголем.
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Cules2013
1580278950
до Неймара ему далеко)
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portero
1580280322
Дурачков в футболе много (да не только там) а вот то что он супер как игрок не отнимешь, а по поводу техники, это постоянная работа с мячом и ему это нравилось.
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Kollljan
1580284715
Вася считает себя умным, но в историю, как бы он ни хотел, не войдёт. Сознание этого факта делает из Васи озлобленного на весь мир человека.
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алдан2014
1580287437
Ну если Рон дурачок,то кем мнит себя Вася Жирный?
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ц
1580289615
Только не очень умный человек может назвать Рона дурачком.
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moskowcity-petrv
1580290824
Зловещая,пустоголовая утка,добралась и до Рональдиньо!
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