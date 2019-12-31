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    Уткин: «Роналдиньо войдет в историю как самый одаренный от природы дурачок»

    Видеоблогер Василий Уткин дал характеристику бывшему игроку сборной Бразилии Роналдиньо. По мнению журналиста, у бразильца отсутствовала личность.

    «Именно во время баскетболиста Коби Брайанта в футболе пришелся Роналдиньо. Наверное, более одаренного от природы (или от бога) футболиста просто не было. Он был силен, техничен, пластичен, быстр, но у него практически полностью отсутствовала личность. Он войдет в историю как самый одаренный от природы дурачок», – считает Уткин.

    • С 1999 по 2013 год Роналдиньо провел 97 матчей за сборную Бразилии, забил 33 гола.
    • Больше всего матчей на клубном уровне игрок провел за «Барселону» (2003-2008 годы).
    • Роналдиньо – чемпион мира 2002 года.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13761

      bset 14 минут назад

      Все сразу накинутся на Уткина и только те, кто хоть как-то интересовался карьерой Роналдиньо, знают, что его поперли из Барселоны за то, что он загулял и начал втягивать молодежь. Поэтому первым делом Гвардиола убрал его из команды, чтобы не мешал другим профессионально заниматься своим делом. Так что по факту Уткин прав - самый одаренный футболист за всю историю загубил свою карьеру гулянками и алкоголем.

      1
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      Рейтинг: +190

      Proker 16 минут назад

      Уткин сам дурачок из Российско природы

      1
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      Рейтинг: +8403

      KOLBIS 23 минуты назад

      Как просто оскорбить человека...Если в башке масла нет,сандаль не вставишь...Эх Вася,Вася...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2021

      Борат 26 минут назад

      Васёк самый жирный тролль в истории журналистики.
      Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      19831170 34 минуты назад

      Вася, чья бы мычала.... Ты вот точно будешь в истории самым конченым долба..м.

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