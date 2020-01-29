Уткин: «Роналдиньо войдет в историю как самый одаренный от природы дурачок»

Видеоблогер Василий Уткин дал характеристику бывшему игроку сборной Бразилии Роналдиньо. По мнению журналиста, у бразильца отсутствовала личность.
«Именно во время баскетболиста Коби Брайанта в футболе пришелся Роналдиньо. Наверное, более одаренного от природы (или от бога) футболиста просто не было. Он был силен, техничен, пластичен, быстр, но у него практически полностью отсутствовала личность. Он войдет в историю как самый одаренный от природы дурачок», – считает Уткин.
- С 1999 по 2013 год Роналдиньо провел 97 матчей за сборную Бразилии, забил 33 гола.
- Больше всего матчей на клубном уровне игрок провел за «Барселону» (2003-2008 годы).
- Роналдиньо – чемпион мира 2002 года.
Источник: YouTube-канал Василия Уткина