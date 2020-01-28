Мутко назначен на пост генерального директора госкомпании «Дом.РФ»

Виталий Мутко возглавил государственную компанию «Дом.РФ», которая занимается развитием в стране рынка ипотеки и жилищного строительства, управлением и продажей федерального имущества, а также контролем достройки проблемных объектов и деятельности застройщиков.

Сообщается, что 61-летний функционер вступит в должность 29 января. Срок его полномочий – пять лет.