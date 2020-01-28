Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Мутко назначен на пост генерального директора госкомпании «Дом.РФ»

    Виталий Мутко возглавил государственную компанию «Дом.РФ», которая занимается развитием в стране рынка ипотеки и жилищного строительства, управлением и продажей федерального имущества, а также контролем достройки проблемных объектов и деятельности застройщиков.

    Сообщается, что 61-летний функционер вступит в должность 29 января. Срок его полномочий – пять лет.

    • Мутко с 1997 по 2003 год был президентом «Зенита».
    • Дважды он руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).
    • Также занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.

    Источник: «РБК»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:14
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      AdminyBombardiraGondony 1 минуту назад

      Мутко--пи-до-рас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      DoNAld DUc 15 минут назад

      Новая кормушка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +472

      yarik1_78 24 минуты назад

      Дом.РФ обречён.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Hektor 84 32 минуты назад

      Лучше бы его в дом2 главным назначили. Там можно и на Сейшелы на халяву слетать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15496

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Местечко теплее Сочи. Заслужил. *****

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Aleksey! 38 минут назад

      В рубрике Новости футбола это уже не нужно никому , тем более тут.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru