Мутко назначен на пост генерального директора госкомпании «Дом.РФ»

Виталий Мутко возглавил государственную компанию «Дом.РФ», которая занимается развитием в стране рынка ипотеки и жилищного строительства, управлением и продажей федерального имущества, а также контролем достройки проблемных объектов и деятельности застройщиков.
Сообщается, что 61-летний функционер вступит в должность 29 января. Срок его полномочий – пять лет.
- Мутко с 1997 по 2003 год был президентом «Зенита».
- Дважды он руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).
- Также занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.
Источник: «РБК»