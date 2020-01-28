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  • Мутко назначен на пост генерального директора госкомпании «Дом.РФ»

Мутко назначен на пост генерального директора госкомпании «Дом.РФ»

28 января 2020, 22:14
13

Виталий Мутко возглавил государственную компанию «Дом.РФ», которая занимается развитием в стране рынка ипотеки и жилищного строительства, управлением и продажей федерального имущества, а также контролем достройки проблемных объектов и деятельности застройщиков.

Сообщается, что 61-летний функционер вступит в должность 29 января. Срок его полномочий – пять лет.

  • Мутко с 1997 по 2003 год был президентом «Зенита».
  • Дважды он руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).
  • Также занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.

Источник: «РБК»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Aleksey!
1580239341
В рубрике Новости футбола это уже не нужно никому , тем более тут.
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DOCTOR PENALTY
1580239657
Местечко теплее Сочи. Заслужил. *****
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Hektor 84
1580239726
Лучше бы его в дом2 главным назначили. Там можно и на Сейшелы на халяву слетать.
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yarik1_78
1580240189
Дом.РФ обречён.
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DoNAld DUc
1580240752
Новая кормушка
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Plyash
1580250142
Мудлон непотопляемый.Интересно,кто является назначенцем этого урода уже столько лет? У него даже на роже даун нарисован.
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lkha.dmitriyev
1580257010
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь -------- https://nnna.ru/man
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KOLBIS
1580276021
Открою бутылочку дорого вина,когда он уйдет на пенсию...
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Garrincha58
1580280589
Комментарий удален.
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FanatSerj
1580285780
Дом.РФ - назначите на Дом.РУ - пусть по квартирам ходит и интернет предлагает «Лет ми спик фром май харт» - вот это был бы номер )))
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