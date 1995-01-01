Геркус – об иске «Локомотива»: «Не признаю возможность претензий. Результаты своей работы в клубе считаю выдающимися»

Что-то мне грызун все больше смородину напоминает, непонятные трансферы, судебные иски, пустые обещания...
Надеюсь, он игроков, после игры не целует)))
Ох, не нравится мне все это.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск клуба в свой адрес. Москвичи потребовали взыскать с функционера 144 миллиона рублей.
«Пока не видел текста искового заявления, но, в любом случае, не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий. Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в «Локомотиве» доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.
Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия», – написал Геркус в инстаграме.
- При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
- Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
- До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».