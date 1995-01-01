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    Геркус – об иске «Локомотива»: «Не признаю возможность претензий. Результаты своей работы в клубе считаю выдающимися»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск клуба в свой адрес. Москвичи потребовали взыскать с функционера 144 миллиона рублей.

    «Пока не видел текста искового заявления, но, в любом случае, не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий. Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в «Локомотиве» доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.

    Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия», – написал Геркус в инстаграме.

    • При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
    • Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
    • До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

    Источник: инстаграм Ильи Геркуса

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8213

      parevg 17 минут назад

      Что-то мне грызун все больше смородину напоминает, непонятные трансферы, судебные иски, пустые обещания...

      Надеюсь, он игроков, после игры не целует)))

      Ох, не нравится мне все это.

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