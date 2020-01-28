Геркус – об иске «Локомотива»: «Не признаю возможность претензий. Результаты своей работы в клубе считаю выдающимися»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск клуба в свой адрес. Москвичи потребовали взыскать с функционера 144 миллиона рублей.

«Пока не видел текста искового заявления, но, в любом случае, не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий. Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в «Локомотиве» доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.

Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия», – написал Геркус в инстаграме.