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  • Отчим Кокорина: «У Саши действует контракт с «Зенитом». С «Сочи» никакого соглашения нет, не вижу смысла даже упоминать этот клуб»

Отчим Кокорина: «У Саши действует контракт с «Зенитом». С «Сочи» никакого соглашения нет, не вижу смысла даже упоминать этот клуб»

28 января 2020, 18:37
5

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» не берет футболиста на второй сбор.

— Да, Саше это сказали, но мне хотелось бы услышать официальную версию от кого-то из руководителей. Пока ни с кем связаться не удалось. Когда узнаем официальную позицию, тогда станем двигаться дальше.

— Судя по всему, ситуация меняется. Если до этого Кокорин был в первой команде, то теперь его, похоже, переводят во вторую. Не появилось мыслей согласиться на аренду в «Сочи»?

— У Саши до лета действует контракт с «Зенитом». Этому клубу решать, где они его видят — в первой команде или во второй. С «Сочи» никакого соглашения нет, поэтому не вижу смысла его даже упоминать. При всем уважении к этому клубу, его руководству и болельщикам, — сказал Логинов.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (5)
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piligrim1986
1580226358
ну все, развонялись опять. пусть стулом огреет опять кого-нибудь
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Александр Питер
1580229466
Я вот не понимаю,не игрок не его агент не имеют на руках контракта,РФС ауууууу,профсиюз ауууууу.
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Frankfurt Am Main
1580230337
В Голландию клуб не пустил, а теперь что это такое? попахивает потставой, неужели Песков вмешался!
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Hektor 84
1580239168
Кокоша уже и сам жалеет что связался с отчимом агентом. У этого агента ни ума ни фантазии. Решил поиграть в крутого агента? Логинов но тебе до Мино Райолы как до Киева ползком. А кокоша жертва твоей тупости. Меньше бы трепался прессе.
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Max Bobr
1580242034
Цирк уехал - клоуны остались. Скоро пахан с зоны будет командовать Зенитом. Есть еще мозги на этом свете!?
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