Отчим Кокорина: «У Саши действует контракт с «Зенитом». С «Сочи» никакого соглашения нет, не вижу смысла даже упоминать этот клуб»

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» не берет футболиста на второй сбор.

— Да, Саше это сказали, но мне хотелось бы услышать официальную версию от кого-то из руководителей. Пока ни с кем связаться не удалось. Когда узнаем официальную позицию, тогда станем двигаться дальше.

— Судя по всему, ситуация меняется. Если до этого Кокорин был в первой команде, то теперь его, похоже, переводят во вторую. Не появилось мыслей согласиться на аренду в «Сочи»?

— У Саши до лета действует контракт с «Зенитом». Этому клубу решать, где они его видят — в первой команде или во второй. С «Сочи» никакого соглашения нет, поэтому не вижу смысла его даже упоминать. При всем уважении к этому клубу, его руководству и болельщикам, — сказал Логинов.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.

Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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