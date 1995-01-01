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    Отчим Кокорина: «У Саши действует контракт с «Зенитом». С «Сочи» никакого соглашения нет, не вижу смысла даже упоминать этот клуб»

    Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что «Зенит» не берет футболиста на второй сбор.

    — Да, Саше это сказали, но мне хотелось бы услышать официальную версию от кого-то из руководителей. Пока ни с кем связаться не удалось. Когда узнаем официальную позицию, тогда станем двигаться дальше.

    — Судя по всему, ситуация меняется. Если до этого Кокорин был в первой команде, то теперь его, похоже, переводят во вторую. Не появилось мыслей согласиться на аренду в «Сочи»?

    — У Саши до лета действует контракт с «Зенитом». Этому клубу решать, где они его видят — в первой команде или во второй. С «Сочи» никакого соглашения нет, поэтому не вижу смысла его даже упоминать. При всем уважении к этому клубу, его руководству и болельщикам, — сказал Логинов.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2660

      Alekxei Z. 17 минут назад

      В стране правовой беспредел, Кокорину ли это не знать ? Как бы боком ему это не встало.

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      Рейтинг: +6451

      piligrim1986 33 минуты назад

      ну все, развонялись опять. пусть стулом огреет опять кого-нибудь

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