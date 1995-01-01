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    Гендиректор ZTE в России: «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной»

    Генеральный директор ZTE Devices в России Лю Ханьцин прокомментировал подписание спонсорского контракта со «Спартаком».

    «Мы рады стать партнером самого титулованного футбольного клуба России. Традиции и инновации могут дополнять друг друга. Мы готовим совместные проекты и для болельщиков «Спартака», и для пользователей ZTE. Я сам болельщик футбола. «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной. Я сам прочувствовал атмосферу на этом стадионе», – сказал Ханьцин.

    Цорн: «Контракт с ZTE поддерживает цель «Спартака» выйти на китайский рынок»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1630

      alarm 1 час назад

      хряки, стыдно за вас)

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      Рейтинг: +72

      борат и alarm Питушки > alarm 35 минут назад

      за свое очко дырявое стыдись лучше .

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      Рейтинг: +1630

      alarm > борат и alarm Питушки 22 минуты назад

      тебе снова помочь уйти в бан, рыло? каждый день ********* фэйков строгать, днаря кусок.

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      Рейтинг: +11439

      vka1970 > alarm 16 минут назад

      Ну помоги питерская помойка.
      Не надоело языком воздух сотрясать ?

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