Гендиректор ZTE в России: «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной»

Генеральный директор ZTE Devices в России Лю Ханьцин прокомментировал подписание спонсорского контракта со «Спартаком».

«Мы рады стать партнером самого титулованного футбольного клуба России. Традиции и инновации могут дополнять друг друга. Мы готовим совместные проекты и для болельщиков «Спартака», и для пользователей ZTE. Я сам болельщик футбола. «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной. Я сам прочувствовал атмосферу на этом стадионе», – сказал Ханьцин.

ZTE занимается производством мобильных телефонов.

Компания сотрудничала с «Боруссией» М, «Севильей» и «Чарльтоном».

Цорн: «Контракт с ZTE поддерживает цель «Спартака» выйти на китайский рынок»