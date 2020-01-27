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  • Гендиректор ZTE в России: «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной»

Гендиректор ZTE в России: «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной»

27 января 2020, 13:34
13

Генеральный директор ZTE Devices в России Лю Ханьцин прокомментировал подписание спонсорского контракта со «Спартаком».

«Мы рады стать партнером самого титулованного футбольного клуба России. Традиции и инновации могут дополнять друг друга. Мы готовим совместные проекты и для болельщиков «Спартака», и для пользователей ZTE. Я сам болельщик футбола. «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной. Я сам прочувствовал атмосферу на этом стадионе», – сказал Ханьцин.

Цорн: «Контракт с ZTE поддерживает цель «Спартака» выйти на китайский рынок»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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FanatSerj
1580132370
Что, красавцы, коммерческое спонсорство это то чего в российском футболе с гулькин нос, причем это тот самый ZTE, который первый санкциями американцы затоптали, уже до хуавеев.
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Plyash
1580133001
Мужики,а не получится ли,что в одно прекрасное время прилетят ребята из Китая,выйдут из самолёта,а нам и останется,что только спрашивать их - "Ребята,а вы чё сощурились?"
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Axe111
1580139716
Народная, господи......
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mikhan.voronov
1580141299
Недавно купила мужу капли, которые посоветовала знакомая, так была в шоке от результата: наш секс стал в разы дольше и ярче (как в начале отношений), стояк крепче, оргазмы стали намного ярче и ощутимее и мне кажется, что увеличился немного!вот сами почитайте ---- https://ur-l.ru/blogg
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mihail200606
1580141436
... Прочитал китаец текст,написанный пресс службой Спартака.)) Телефоны так себе, ну и команду нашли себе такую же..
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zigbert
1580218870
А что может сказать руководитель компании?
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MedForce
1580658466
Вполне. Уж лучше, чем БКю, так точно. По крайней мере как корпорация делающая телекомуникационное железо ЗТЕ впереди планеты всей.
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