Журналист Егоров: «Некоторых игроков «Зенита» очень жестко просили перейти в «Сочи»

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал обстоятельства летних переходов футболистов «Зенита» в «Сочи». Не все из них изначально были согласны переезжать в стан дебютанта РПЛ.
«В «Сочи» было отправлено несколько футболистов «Зенита». Некоторых из них очень жестко просили перейти. Но им не снизили заработные платы, платят все вовремя, все хорошо. Кому-то – Кристиану Нобоа – и продлили контракт. Все замечательно», – сказал Егоров.
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
- «Зенит» лидирует в чемпионате.
- Последним трансфером из «Зенита» в «Сочи» стала аренда Александра Кокорина.
Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»