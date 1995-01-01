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    Журналист Егоров: «Некоторых игроков «Зенита» очень жестко просили перейти в «Сочи»

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал обстоятельства летних переходов футболистов «Зенита» в «Сочи». Не все из них изначально были согласны переезжать в стан дебютанта РПЛ.

    «В «Сочи» было отправлено несколько футболистов «Зенита». Некоторых из них очень жестко просили перейти. Но им не снизили заработные платы, платят все вовремя, все хорошо. Кому-то – Кристиану Нобоа – и продлили контракт. Все замечательно», – сказал Егоров.

    • «Сочи» в РПЛ идет последним.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате.
    • Последним трансфером из «Зенита» в «Сочи» стала аренда Александра Кокорина.

    Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36836

      portero 2 минуты назад

      И в чем жесткость помогла, бабки получают огромные , а результата нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      Бухбух 5 минут назад

      Во-первых, отправлены были только лавочники. Во-вторых, кто не захотел идти в Сочи, могли спокойно разорвать контракт и искать новое место работы. Но заниматься этим почему-то никто не стал, т.к. такую ЗП как в Питере платить никто нигде не будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2010

      Борат 23 минуты назад

      Глушаков лично звонил чеченцами запугивал !!!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +15463

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      "Всё вовремя, всё хорошо", если ты друг Народного достояния.

      0
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