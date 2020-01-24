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  • Журналист Егоров: «Некоторых игроков «Зенита» очень жестко просили перейти в «Сочи»

Журналист Егоров: «Некоторых игроков «Зенита» очень жестко просили перейти в «Сочи»

24 января 2020, 19:33
19

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал обстоятельства летних переходов футболистов «Зенита» в «Сочи». Не все из них изначально были согласны переезжать в стан дебютанта РПЛ.

«В «Сочи» было отправлено несколько футболистов «Зенита». Некоторых из них очень жестко просили перейти. Но им не снизили заработные платы, платят все вовремя, все хорошо. Кому-то – Кристиану Нобоа – и продлили контракт. Все замечательно», – сказал Егоров.

  • «Сочи» в РПЛ идет последним.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате.
  • Последним трансфером из «Зенита» в «Сочи» стала аренда Александра Кокорина.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1579884057
"Всё вовремя, всё хорошо", если ты друг Народного достояния.
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Бухбух
1579885286
Во-первых, отправлены были только лавочники. Во-вторых, кто не захотел идти в Сочи, могли спокойно разорвать контракт и искать новое место работы. Но заниматься этим почему-то никто не стал, т.к. такую ЗП как в Питере платить никто нигде не будет.
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portero
1579885467
И в чем жесткость помогла, бабки получают огромные , а результата нет
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serhio80
1579886403
Жестко это как? Пальцы в в дверь? Или утюг?
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altezzik
1579887683
Я же говорил, что Зенит - это фарм-клуб Сочи. А все кричат наоборот.
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Hektor 84
1579897200
У них ссылка в Сочи, еще и з/ п ту же платят. Надо их в другой фарм клуб ссылать Оренбург. Они еще выеживаются. Да бзенит борется за свой фарм клуб. Кокорина туда сослал. Еще тренера из Оренбурга перекинул на спасение. Вот бы в Фифа этим заинтересовались.
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Владислав Vlad
1579899695
Не хочешь в Сочи - поедешь в Оренбург.))) По сути здесь весь наш чемпионат, где ногомячисты готовы сидеть на лавке, лишь бы платили деньги.
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Vratarь
1579900551
Тянут-потянут "Сочи", А вытянуть не могут... (Сказочка)
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stepan.kostin
1579920351
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Ганнибал Лектор
1579934615
Сама по себе фраза "очень жестко просили" - абсурдна. Требовали, заставляли, принуждали... да что угодно, но не просили. Когда просят, говорят "пожалуйста", а не руки заламывают
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