Журналист Егоров: «Некоторых игроков «Зенита» очень жестко просили перейти в «Сочи»

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал обстоятельства летних переходов футболистов «Зенита» в «Сочи». Не все из них изначально были согласны переезжать в стан дебютанта РПЛ.

«В «Сочи» было отправлено несколько футболистов «Зенита». Некоторых из них очень жестко просили перейти. Но им не снизили заработные платы, платят все вовремя, все хорошо. Кому-то – Кристиану Нобоа – и продлили контракт. Все замечательно», – сказал Егоров.