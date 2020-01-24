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  • Лукаку: «Получил от Конте перед всей командой. Он сказал, что я сыграл по-настоящему отстойно»

Лукаку: «Получил от Конте перед всей командой. Он сказал, что я сыграл по-настоящему отстойно»

24 января 2020, 17:16
4

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о тренере миланской команды Антонио Конте.

– Конте – человек, которого не захочется разочаровать, не так ли?

– Да, не захочется. Он открыто об этом говорит. Как тренер, он говорит все тебе в лицо, справляешься ты или нет. Помню одну из первых моих игр в Лиге чемпионов против «Славии», когда я сыграл по-настоящему плохо, просто отстойно. И я получил от Конте перед всей командой. Такого никогда не случалось в моей карьере, никогда.

– Он швырялся чем-то, пинал вещи?

– Нет, просто сказал, что я сыграл по-настоящему отстойно, и он заменит меня через пять минут, если такое повторится. Суть в таких мелочах. После этого мы играли с «Миланом», и это был один из моих лучших матчей в сезоне.

Конте задел мою уверенность, но вместе с тем разбудил меня. Он так поступает абсолютно со всеми, не важно, кто перед ним. Все равны. Ты усердно работаешь, тренируешься – и ты играешь. Если ты не делаешь то, что он говорит – ты не играешь. Ты знаешь, что тебя ждет – это то, из-за чего я уважаю его, – сказал Лукаку.

  • В этом сезоне Серии А Лукаку сыграл 19 матчей, забил 14 голов, отдал два ассиста.
  • Лукаку перешел в «Интер» из «МЮ» за 65+12 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Италия. Серия А Интер Лукаку Ромелу Конте Антонио
Комментарии (4)
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giluxa1963
1579878129
заслужил сам признает
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DOCTOR PENALTY
1579882231
Это Конте, ему можно так говорить. А вот Слуцкий попробовал аналогично в Витессе и сразу уехал в Казань. Как говорится, почувствуйте разницу.
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Maga Ingush
1579886460
Жесткий Характер тренера очень важен, уважаю за это Конте и Семионе, их игроки выкладываются на максимум, все соки они выжимают
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Dizayner
1579893076
конте такой он церемониться не станет, для него абсолютно не важен ценник игрока, важен сам игрок, то как он играет, за это конечно респект
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