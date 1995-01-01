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    Слуцкий: «Матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с ЦСКА, который состоится в мае.

    «Чем для меня будет матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни. Пока не готов обсуждать, кем буду в этой следующей жизни: может, котом, а, может, кем-то еще…» – сказал Слуцкий.

    • ЦСКА и «Рубин» сыграют в Москве в 28-м туре РПЛ, матч пройдет 3 мая.
    • После 19 туров армейцы с 34 очками занимают четвертое место, казанцы с 19 очками находятся в зоне стыковых матчей.
    • Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016 год.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13685

      bset 34 минуты назад

      Нашли, о чем спросить. Еще бы спросили, чем в следующем сезоне будет заниматься.

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