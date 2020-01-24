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  • Слуцкий: «Матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни»

Слуцкий: «Матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни»

24 января 2020, 15:42
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с ЦСКА, который состоится в мае.

«Чем для меня будет матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни. Пока не готов обсуждать, кем буду в этой следующей жизни: может, котом, а, может, кем-то еще…» – сказал Слуцкий.

  • ЦСКА и «Рубин» сыграют в Москве в 28-м туре РПЛ, матч пройдет 3 мая.
  • После 19 туров армейцы с 34 очками занимают четвертое место, казанцы с 19 очками находятся в зоне стыковых матчей.
  • Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016 год.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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bset
1579875229
Нашли, о чем спросить. Еще бы спросили, чем в следующем сезоне будет заниматься.
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Hektor 84
1579881594
Если не уволят к тому времени
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Proker
1579889633
О дядя Леня вы так быстро забыли ЦСКА?не давно говорил,что ЦСКА это мой родной дом,вот деньги что сделал человека , аяйяй хамелеон:)
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