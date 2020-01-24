Слуцкий: «Матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с ЦСКА, который состоится в мае.
«Чем для меня будет матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни. Пока не готов обсуждать, кем буду в этой следующей жизни: может, котом, а, может, кем-то еще…» – сказал Слуцкий.
- ЦСКА и «Рубин» сыграют в Москве в 28-м туре РПЛ, матч пройдет 3 мая.
- После 19 туров армейцы с 34 очками занимают четвертое место, казанцы с 19 очками находятся в зоне стыковых матчей.
- Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009-го по 2016 год.
Источник: «Чемпионат»