Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Уфы» Газизов: «Мы давно играем 16 клубами и почему-то держимся за эту модель. Попробуем новый формат, откатиться назад никогда не поздно»

Гендиректор «Уфы» Газизов: «Мы давно играем 16 клубами и почему-то держимся за эту модель. Попробуем новый формат, откатиться назад никогда не поздно»

24 января 2020, 13:36

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд.

– Для вас главный аргумент расширения лиги – команде станет проще сохранить прописку в РПЛ?

– А почему вы решили, что при 18 командах станет легче? Не понимаю. Просто я считаю, что пришло время что-то менять в нашем чемпионате. Мы давно играем 16 клубами и почему-то держимся за эту модель. Давайте попробуем новый формат, откатиться назад никогда не поздно. Я сторонник расширения. Считаю, что у нас большая страна, и футбол должен быть везде: и на Дальнем Востоке, и в глубинке.

– Вас удивило, что большинство клубов поддержали расширение?

– Значит, все думают о развитии. Все говорят, что нам нужно играть больше матчей – так давайте. Мы очень много болтаем, давайте что-то уже делать. 90 процентов клубов поддержало эту позицию. Это же о чем-то говорит. Значит, люди по полю ходят и видят, что происходит на местах, а не из окон кабинетов.

– Какие конкретные преимущества от расширения лиги?

– Расширение даст увеличение квоты российских футболистов, значит, рынок прирастет. Логично же? У наших футболистов будет больше вариантов, чтобы проявить себя на уровне РПЛ – это уже плюс для сборной. Ну и мы сами будем играть больше матчей на хорошем уровне.

– Вам не кажется, что дополнительные четыре матча в сезоне – все равно очень мало?

– К 20 командам мы еще не готовы. В первую очередь инфраструктурно. Когда построим еще несколько закрытых стадионов и сможем играть в декабре, тогда и будет в лиге 20 команд. И это будет правильно, – сказал Газизов.

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+