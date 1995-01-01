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    Гендиректор «Уфы» Газизов: «Мы давно играем 16 клубами и почему-то держимся за эту модель. Попробуем новый формат, откатиться назад никогда не поздно»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд.

    – Для вас главный аргумент расширения лиги – команде станет проще сохранить прописку в РПЛ?

    – А почему вы решили, что при 18 командах станет легче? Не понимаю. Просто я считаю, что пришло время что-то менять в нашем чемпионате. Мы давно играем 16 клубами и почему-то держимся за эту модель. Давайте попробуем новый формат, откатиться назад никогда не поздно. Я сторонник расширения. Считаю, что у нас большая страна, и футбол должен быть везде: и на Дальнем Востоке, и в глубинке.

    – Вас удивило, что большинство клубов поддержали расширение?

    – Значит, все думают о развитии. Все говорят, что нам нужно играть больше матчей – так давайте. Мы очень много болтаем, давайте что-то уже делать. 90 процентов клубов поддержало эту позицию. Это же о чем-то говорит. Значит, люди по полю ходят и видят, что происходит на местах, а не из окон кабинетов.

    – Какие конкретные преимущества от расширения лиги?

    – Расширение даст увеличение квоты российских футболистов, значит, рынок прирастет. Логично же? У наших футболистов будет больше вариантов, чтобы проявить себя на уровне РПЛ – это уже плюс для сборной. Ну и мы сами будем играть больше матчей на хорошем уровне.

    – Вам не кажется, что дополнительные четыре матча в сезоне – все равно очень мало?

    – К 20 командам мы еще не готовы. В первую очередь инфраструктурно. Когда построим еще несколько закрытых стадионов и сможем играть в декабре, тогда и будет в лиге 20 команд. И это будет правильно, – сказал Газизов.

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    Источник: «Известия»

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