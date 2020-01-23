Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Воронин: «Футбол – это Европа, а не Россия с Украиной»

23 января 2020, 23:43
13

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал информацию о возможном переезде нападающего ЦСКА Федора Чалова в АПЛ.

– Верите, что Чалов, которого не первый год сватают в ту же Англию, вообще куда-то уедет в итоге?

– Проблема вся в том, что вы вот все говорите, мол, сватают. Агенты сейчас стали умнее и хитрее, они легко запускают в прессу вот эти вот «сватают», чтобы поднять своему клиенту трансферную сумму, зарплату. Если его захочет какой-то клуб, то возьмет и заберет.

Я не думаю, что если сейчас подойдут к Чалову и скажут, к примеру, что есть предложение от «Боруссии» из Дортмунда, то он ответит «нет, я хочу еще два года провести в ЦСКА, а затем отправиться в Дортмунд».

Тут большой вопрос в том, какой у тебя агент. Бывает, только появилось предложение, так они сразу лепят трансферы. Я все время говорил, что для страны, для сборной хорошо, когда твои ребята выступают в Европе. Взять хотя бы нашу национальную команду, Украину, посмотрите, сколько там ребят выступают в различных чемпионатах. За счет этого они прибавляют.

Тот же Зинченко значительно вырос с момента перехода в «Манчестер Сити». Даже просто тренируясь там рядом с лучшими футболистами мира. Там можно даже не получать игровое время, условно. Он молодой, у него вся жизнь еще впереди. Лучше тренироваться в «Сити», чем играть в лучшем клубе России или Украины. Не хочу никого тут обидеть. Ты больше наберешься опыта.

Когда ты выходишь на поле против команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ, забиваешь им и считаешь себя в порядке, а затем в составе национальной сборной сталкиваешься с Бельгией. А там ведь уровень совершенно другой, тебя начинают возить, и ты уже не знаешь, что с этим делать.

В Европе ты с мастерами высокого класса играешь на каждой неделе, ты к ним ментально и физически уже готов. Взять хотя бы хоккей, где все стремятся попасть в НХЛ. А почему? Потому что там выступают все самые лучшие.

Надо молодых ребят отпускать в Европу. Пусть они пробуют свои силы. Не подойдут – вернутся обратно. Футбол – это Европа, а никак не Россия с Украиной, там уровень так себе. Футбол был в последний раз в Советском Союзе, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50–60 тысяч человек.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига ЦСКА Воронин Андрей Чалов Федор
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1579813269
Андрюха все по делу расписал. 100 % !!!!!! Особенно понравился абзац про Бельгию. На Дзюбку намекнул)))
Ответить
Great Tartaria
1579823996
Золотые Слова
Ответить
altezzik
1579829082
Нохой лимит
Ответить
Stavropolets
1579839764
За то что сказал футбол был в последний раз в СССР ставлю 5+
Ответить
Oldtrafford83
1579843070
Всё чётко сказал,но к сожалению бабло побеждает данной ситуации))
Ответить
paracetamol
1579847733
Уфа - лучший клуп России?
Ответить
Владислав Vlad
1579848053
Типа наши этого не знают? Но сидят и помалкивают... А вдруг что вывалится для них.... Про Бельгию - ваааааще в точку. Но у нас есть те, кто до сих пор находится в эйфории от 1/4.)))
Ответить
3a zenit
1579855068
футбол это бизнес,а не спорт.
Ответить
evgevg13
1580272373
всё правильно сказал
Ответить
frosya burlakova
1583920497
По нему было видно, что он высидел на лавке в ливере и баере, а за бабками приехал в Москву,...балаболка безмозглая.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+