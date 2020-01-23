Воронин: «Футбол – это Европа, а не Россия с Украиной»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал информацию о возможном переезде нападающего ЦСКА Федора Чалова в АПЛ.

– Верите, что Чалов, которого не первый год сватают в ту же Англию, вообще куда-то уедет в итоге?

– Проблема вся в том, что вы вот все говорите, мол, сватают. Агенты сейчас стали умнее и хитрее, они легко запускают в прессу вот эти вот «сватают», чтобы поднять своему клиенту трансферную сумму, зарплату. Если его захочет какой-то клуб, то возьмет и заберет.

Я не думаю, что если сейчас подойдут к Чалову и скажут, к примеру, что есть предложение от «Боруссии» из Дортмунда, то он ответит «нет, я хочу еще два года провести в ЦСКА, а затем отправиться в Дортмунд».

Тут большой вопрос в том, какой у тебя агент. Бывает, только появилось предложение, так они сразу лепят трансферы. Я все время говорил, что для страны, для сборной хорошо, когда твои ребята выступают в Европе. Взять хотя бы нашу национальную команду, Украину, посмотрите, сколько там ребят выступают в различных чемпионатах. За счет этого они прибавляют.

Тот же Зинченко значительно вырос с момента перехода в «Манчестер Сити». Даже просто тренируясь там рядом с лучшими футболистами мира. Там можно даже не получать игровое время, условно. Он молодой, у него вся жизнь еще впереди. Лучше тренироваться в «Сити», чем играть в лучшем клубе России или Украины. Не хочу никого тут обидеть. Ты больше наберешься опыта.

Когда ты выходишь на поле против команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ, забиваешь им и считаешь себя в порядке, а затем в составе национальной сборной сталкиваешься с Бельгией. А там ведь уровень совершенно другой, тебя начинают возить, и ты уже не знаешь, что с этим делать.

В Европе ты с мастерами высокого класса играешь на каждой неделе, ты к ним ментально и физически уже готов. Взять хотя бы хоккей, где все стремятся попасть в НХЛ. А почему? Потому что там выступают все самые лучшие.

Надо молодых ребят отпускать в Европу. Пусть они пробуют свои силы. Не подойдут – вернутся обратно. Футбол – это Европа, а никак не Россия с Украиной, там уровень так себе. Футбол был в последний раз в Советском Союзе, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50–60 тысяч человек.